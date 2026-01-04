मुंबई

Municipal Election: बंड शमले, पण अपक्षांची डोकेदुखी कायम, ८६ उमेदवार मैदानात!

Thane Politics: ठाणे महापालिका निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीतील बंडखोर काही ठिकाणी अपक्ष म्हणून लढवणार आहेत. यामुळे राजकीय पक्षांसमोर आव्हान उभे झाले आहे.
Thane Municipal Corporation
Thane Municipal CorporationESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या रणसंग्रामात महायुती आणि महाविकास आघाडीतील बंडखोरांना शांत करण्यात नेत्यांना यश आले असले, तरी ८६ अपक्ष उमेदवारांनी राजकीय पक्षांसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. ३३ प्रभागांतील चुरस आता या अपक्ष उमेदवारांच्या भूमिकेवर अवलंबून असणार आहे. १३१ जागांसाठी झालेल्या वाटपात अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आले. चार-पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आलेली निवडणूक आणि इच्छुकांची प्रचंड गर्दी यामुळे बंडखोरी उफाळून आली होती. नेत्यांनी डॅमेज कंट्रोल करीत ९० टक्के बंडखोरांचे अर्ज मागे घेण्यात यश मिळवले असले, तरी काही ठिकाणी बंडखोर अपक्ष म्हणून लढण्यावर ठाम आहेत.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Municipal election
Maha Vikas Aghadi
Thane Municipal Corporation
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com