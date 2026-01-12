Raj Thackeray: निवडणूक की लिलाव? १५ कोटींची ऑफर, तरीही नकार! पैसे वाटपावर राज ठाकरेंचा मोठा खुलासा, सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप

मुंबईतील शिवाजी पार्कनंतर आज ठाण्यात ठाकरे बंधुंनी संयुक्त सभा घेतली आहे. या संयुक्त रॅलीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाप्रमुख राज ठाकरे यांनी भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेवर तीव्र हल्ला चढवला. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांपूर्वी मते विकत घेण्याचे व्यापक प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. उमेदवारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी खुलेआम पैसे वाटले जात असल्याचा दावा मनसे प्रमुखांनी केला..राज ठाकरे म्हणाले की, एका कुटुंबातील तीन सदस्यांना एकत्रितपणे १५ कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली होती, परंतु त्यांनी पक्ष बदलण्यास नकार दिला. आमच्या इतर दोन उमेदवारांना, राजश्री नाईक आणि सुशील आवटे यांना ५ कोटी आणि १ कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली होती, परंतु त्यांनीही पैसे नाकारले. आणखी अनेकांना पैसे देऊ करण्यात आले आहेत - हे कुठून येत आहे?" त्यांनी प्रश्न केला. "मी अशी निवडणूक कधीही पाहिली नाही, जिथे कोणत्याही कारवाईशिवाय इतक्या उघडपणे पैसे वाटले जात आहेत. कोर्टात किंवा पोलिसांकडे जाण्याचा काही उपयोग नाही, असं ते म्हणाले..Mumbai Politics: आरोप, वस्तुस्थिती आणि राजकीय संदर्भ... मुंबई खरंच विकली जातेय का? अदानी समूहावर बोट; पण वास्तव काय सांगतं?.राज ठाकरे यांनी भाजप नेते के. अन्नामलाई यांच्या “मुंबई हे महाराष्ट्राचे शहर नाही” या वक्तव्यावरही निशाणा साधला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर या वक्तव्याचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या वाढत्या प्रभावावर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, "अदानी एकदा माझ्या घरी आले होते म्हणून मी त्यांच्याविरुद्ध काही बोलू नये का? ते दोन-तीन वर्षांपूर्वी आले होते. जेव्हा मुंबई धोक्यात असते तेव्हा मी मैत्री पाहणार नाही. मला अदानींशी मैत्री करण्यात रस नाही.".पायाभूत सुविधांवरील अदानींच्या वाढत्या प्रभावाबद्दल इशारा देताना ठाकरे म्हणाले की, "आमचा गुजराती लोकांविरुद्धचा संघर्ष नाही. आम्ही म्हणतोय की आमच्या लढाईत उतरू नका. जर आम्ही नवी मुंबई विमानतळ सोडले तर इतर सर्व विमानतळ अदानींनी बंदुकीच्या धाकावर ताब्यात घेतले. बंदरांचेही तसेच - त्यांनी फक्त गुजरातमध्ये मुंद्रा बंदर निर्माण केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने आणि केंद्राच्या पाठिंब्याने ते देशभर विस्तारत राहिले. जर बंदर बंद झाले तर तुमचा व्यवसाय बंद पडेल. जर त्यांनी वीजपुरवठा बंद केला तर तुम्ही अंधारात असाल. तुमचे भविष्य एका माणसाकडून ठरवले जाईल. टाटा, बिर्ला यांनी पाच दशके घेतली तेव्हा ११ वर्षांत एका माणसाने कसे प्रगती केली?".शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) राज्यसभा खासदार (खासदार) संजय राऊत यांनीही रॅलीला संबोधित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सत्ताधारी युतीला शिवाजी पार्कमध्ये ठाकरे भावांनी काढलेल्या रॅलीच्या परिणामातून अद्याप सावरलेले नाही, असे सांगितले. वसई-विरारमध्ये हिंदीतून मतदारांना संबोधित करण्याच्या फडणवीसांच्या निवडीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सांगितले की, ही लढाई महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी आणि मराठी भाषेसाठी आहे..Election News: महानगरपालिका निवडणुकीआधी मतदान केंद्रांत बदल; केंद्रे स्थलांतरित, कुठे आणि का? जाणून घ्या....ठाकरे आणि राऊत यांनी संयुक्तपणे स्थानिक नेत्यांना भ्रष्टाचार रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. राज्यसभा खासदार म्हणाले,गणेश नाईक यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध लढा सुरू केला आहे. आम्ही त्यांना नवी मुंबईत भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचे आवाहन करतो तर राज आणि उद्धव ठाकरे मुंबई आणि ठाण्यात भ्रष्टाचारी आघाडीचा सामना करतील. ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी आहे; इथे गद्दारांना जागा नाही. राज आणि उद्धव ठाकरे किती काळ एकत्र राहतील, असा प्रश्न ते विचारतात? जोपर्यंत आम्ही तुमचे राजकारण जमिनीवर गाडत नाही तोपर्यंत आम्ही शेवटपर्यंत एकत्र राहू," असे राऊत म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.