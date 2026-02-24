Thane: ठाणे पालिकेच्या पहिल्याच महासभेत खडाजंगी; चर्चेविना १० मिनिटांत १९ विषय मंजूर, सभागृहात तणावाचे वातावरण

ठाणे : मागील तीन ते चार वर्ष प्रशासकीय राजवट असलेल्या ठाणे पालिकेच्या निवडणुकीनंतर पहिली सर्वसाधारण सभा सोमवारी पार पडली. पहिल्याच महासभेत प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या कामांचा सविस्तर लेखाजोखा सादर करण्याची मागणी भाजप आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या तिने करण्यात आली. मात्र, चर्चा होणे अपेक्षित असताना, शिवसेन शिंदे गटाकडून हा विषय गुंडाळत, लक्षवेधीला बाळ दिल्याचे दिसून आले. यावर आक्रमक पवित्र घेतलेल्या भाजपसह राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या मागणीला केराची टोपली दाखवत, अवघ्या दहा मिनिटांत पटलावरील १९ विषय मंजूर केल्याने सभागृहात तणाव निर्माण झाला..२० फेब्रुवारीला ठाणे पालिकेची सर्वसाधारण सभा राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अदरांजली अर्पण करून तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर सोमवारी तहकूब झालेली सभा पार पडली. या सभेत स्थायी समिती सदस्य निवड, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते निवड प्रक्रियेबरोबरच जलवाहीनी टाकणे, दुषित पाण्याकरीता उपाय योजना आदींसह १९ विषय पटलावर आले होते. महासभेच्या सुरुवातीलाच सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षनेते यांची निवड पार पडली..Mumbai Local: १५ डब्यांच्या लोकलसाठी मध्य रेल्वेचा मेगाप्लॅन वेगात! ठाण्यात ट्रॅक, यार्ड, फलाट विस्तार पूर्ण; प्रवाशांना दिलासा.त्यानंतर प्रशासकीय काळात मंजूर झालेल्या ठरावांवर चर्चा व्हावी, तसेच प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधींचे किमान वाचन तरी व्हावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. नगरसेविका मृणाल पेंडसे आणि नम्रता कोळी यांनी मागील चार वर्षांत आलेला निधी व त्यातून झालेल्या कामांची माहिती सभागृहासमोर मांडण्याची मागणी लावून धरली. राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) चे नगरसेवक सुधीर भगत यांनी या कालावधीतील कामांची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणी केली..सभागृह नेते हणमंत जगदाळे यांनी प्रशासकीय ठरावांवर स्वतंत्र चर्चा करून पुढील कामकाज सुरू करावे, असा प्रस्ताव मांडला. मात्र महापौर शर्मिली पिंपळलकर यांनी प्रश्नोत्तरांचा भाग न घेता थेट विषयपत्रिकेवरील कामकाज सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सभागृहात गोंधळ उडाला आणि प्रशासनाने काही मिनिटांत सर्व विषयांचे वाचन करून ते मंजूर केले. या प्रकाराचा निषेध करत भाजप आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली..उपमहापौर कृष्णा पाटील यांनी पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेत गरज पडल्यास विरोधी बाकावर बसण्याचा इशारा दिला. तर सभागृह नेते जगदाळे यांनी कोणाचीही गळचेपी झालेली नसून पुढील निर्णय चर्चा करूनच घेतले जातील, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, गोंधळाच्या वातावरणातच राष्ट्रगीत सुरू झाल्याने काही काळ संभ्रम निर्माण झाला. सर्व सदस्य उभे राहिले असताना महापौरांना राष्ट्रगीत सुरू झाल्याचे क्षणभर लक्षात न आल्याने सहकाऱ्यांनी त्यांना उभे राहण्याची सूचना केल्याची घटनाही यावेळी घडली..Mumbai News: कलिना विद्यापीठाच्या जागेचे सीमांकन करा, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश .पारदर्शकता हा आमचा अंजेडा आणि चुकीच्या पध्दतीने विषय मंजुर करुन घेण्यात आले आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करुन असेल, चुकीच्या गोष्टींचा पायंडा पाडला जात आहे, गोल्डन गँगचा अंजेडा चालू देणार नाही. या संदर्भात वरीष्ठांकडे चर्चा करुन वेळ प्रसंगी उपमहापौर पदाचा राजीनामा देऊ आणि विरोधी बाकावर बसू.कृष्णा पाटील - उपमहापौर - भाजप.हे सभागृह सदस्यांना चर्चेसाठीच आहे, महापौरांनी विनंती केली होती, त्यानुसार त्यांच्या शब्दाला मान देणे क्रमप्राप्त होते, त्या प्रकारचे त्यांनी रुलींग दिले होते. मात्र तसे घडले नाही, त्यामुळे काहीसा गोंधळ झाला. मात्र सभागृहात कोणाचीही गळचेपी झालेली नाही, प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे आणि तो कोणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही. महापौर, उपमहापौर, सर्व गटनेत्यांशी चर्चा करुनच त्यानंतरच निर्णय घेतले जातील.- हणमंत जगदाळे - सभागृह नेते.Sindhudurg Crime : मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यास; २० वर्षे सश्रम कारावास जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय, २०२५ मधील घटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.