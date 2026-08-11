Thane Property Tax Hike: ठाणेकरांवर मालमत्ता कराचा बोजा! १२ ते २० टक्के होणार वाढ, कोणाला मिळणार सवलत?

ठाणे : करवाढ आणि भाडेवाढीला फाटा देत ठाणे महापालिकेने मार्चमध्ये २०२६-२७चा अर्थसंकल्प सादर केला होता; मात्र अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांतच महापालिकेने मालमत्ता कराच्या दरात वाढ करण्याची तयारी सुरू केली आहे. निवासी मिळकतींच्या करात १२ टक्के, तर बिगर निवासी मिळकतींच्या करात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. .या दरवाढीतून महापालिकेच्या वार्षिक करात तब्बल १०४ कोटी ६७ लाख रुपयांची भर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील करवाढमुक्तीचा दिलासा चार महिन्यांतच संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत..Old Monk: ओल्ड माॅन्क वरील कारवाईवर सवाल, न्यायालयाने FSSAI ला सुनावले .ठाणे महापालिकेने २०२६ २७ या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करातून १,६०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी विद्यमान करदरांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. विशेष साफसफाई कर, वृक्ष कर, रस्ता कर, अग्निशमन कर आणि शिक्षण कर या पाच घटकांच्या दरात वाढ सुचविण्यात आली आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास निवासी मिळकतींकडून सुमारे ६३ कोटी सात लाख, तर बिगर निवासी मिळकतींकडून ४१ कोटी ६० लाख रुपये अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे..कोरोना साथीच्या काळानंतर महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला असून, वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत पारंपरिक महसुली स्रोत अपुरे पडत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. विकासकामांना गती देण्यासाठी महापालिका ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्याच्या तयारीत आहे. या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता करातून मिळणारा महसूल वाढविण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे; मात्र विकासकामांसाठी निधी उभारताना नागरिकांवरच अतिरिक्त कराचा भार टाकला जाणार का, हा मुद्दा आता चर्चेत आला आहे. २०१८-१९ नंतर मालमत्ता कराच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आलेली नाही, असा प्रशासनाचा दावा आहे..IIT Bombay Exam: आयआयटी बॉम्बे परीक्षेत गैरप्रकार? कॉपीसाठी ७०० रूपयांच्या मोबाईलचा वापर, पोलिसांकडून तपास सुरू .व्यावसायिक क्षेत्रावर अतिरिक्त आर्थिक भारप्रस्तावित दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम बिगर निवासी मिळकतींवर होणार आहे. निवासी मिळकतींसाठी १२ टक्के वाढ प्रस्तावित असताना दुकाने, कार्यालये, व्यावसायिक आस्थापना आणि अन्य बिगर निवासी वापराच्या मालमत्तांसाठी २० टक्क्यांपर्यंत वाढ सुचविण्यात आली आहे. मालमत्ता कर हा व्यावसायिकांच्या एकूण खर्चाचा भाग असल्याने वाढीचा अप्रत्यक्ष परिणाम भाडे, सेवा आणि वस्तूंच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. आधीच वाढलेले भाडे, वीज, मनुष्यबळ आणि देखभाल खर्च यामुळे व्यावसायिक क्षेत्रावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे..करवाढीचे गणितनिवासी मिळकतींकडून अपेक्षित अतिरिक्त महसूल - ६३.०७ कोटीबिगर निवासी मिळकतींकडून अपेक्षित अतिरिक्त महसूल - ४१.६० कोटी२०२६-२७ मधील मालमत्ता कराचे लक्ष्य - १,६०० कोटी रूपये.Mumbai Rain: चीनच्या 'डॉल्फिन'ने रोखलेला मान्सून पुन्हा सक्रिय! मुंबई पुण्यासह महाराष्ट्राला सुखावणारी बातमी, जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज.जीआयएस सर्वेक्षणाचा आधारमालमत्ता करवाढीबरोबरच महापालिकेने शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या सर्वेक्षणातून महापालिकेच्या नोंदीत नसलेल्या मालमत्ता, वाढीव बांधकाम, क्षेत्रफळातील बदल तसेच निवासी मालमत्तेचा बदललेला वापर शोधला जाणार आहे. त्यामुळे नव्या मालमत्ता कराच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे..३.९७ लाख घरांना सवलत कायममहापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना सामान्य करात १०० टक्के सवलत देण्यात येते. कोविड काळापासून सुरू असलेल्या या सवलतीचा सुमारे ३.९७ लाख करदाते घेत आहेत. या सवलतीमुळे महापालिकेला दरवर्षी सुमारे ४३ कोटी रुपयांचा महसूल नसल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. माजी सैनिकांनाही सामान्य करात १०० टक्के सवलत देण्यात येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.