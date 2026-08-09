मुंबई

Thane News: ठाणेकरांच्या खिशाला कात्री! मालमत्ता कर तसेच टीएमटीचे तिकीट दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव

TMC Property Tax Hike: ठाणे महापालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मालमत्ता करासह टीएमटी बसभाड्यातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
Thane municipal corporation

Thane municipal corporation

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : आर्थिक अडचणीचा सामना करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी ठाणेकरांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याची तयारी केली आहे. तब्बल १० वर्षांनंतर मालमत्ता करात तसेच टीएमटीच्या बसभाड्यातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव १७ ऑगस्टला होणाऱ्या महासभेच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

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Thane Municipal Corporation
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