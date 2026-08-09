Thane News: ठाणेकरांच्या खिशाला कात्री! मालमत्ता कर तसेच टीएमटीचे तिकीट दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव

ठाणे : आर्थिक अडचणीचा सामना करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी ठाणेकरांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याची तयारी केली आहे. तब्बल १० वर्षांनंतर मालमत्ता करात तसेच टीएमटीच्या बसभाड्यातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव १७ ऑगस्टला होणाऱ्या महासभेच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे..कोरोनानंतरही आर्थिक स्थिती अपेक्षेप्रमाणे सुधारलेली नाही. मालमत्ता आणि पाणीपट्टी वसुली वाढविण्यासह थकबाकीदारांकडून करवसुलीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. त्याचबरोबर महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने डिसेंबर २०२६पर्यंत मंजूर अर्थसंकल्पीय निधीपैकी ७० टक्केच खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..Kishori Pednekar: ... तर अधिकाऱ्यांच्या दालनात कचरा फेकू, विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांचा इशारा.पालिकेला कर आणि शुल्कांतून महसूल मिळत असला तरी विकासकामे आणि अनिवार्य खर्चामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत आहे. मोठ्या विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासत असल्याने महापालिका सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारणार आहे. खर्चावर नियंत्रण आणण्याबरोबरच उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजनांना प्रशासनाने गती दिली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मालमत्ता कर आणि टीएमटी भाडेवाढीचा प्रस्ताव पुढे आला आहे..जुलै २०१५ मध्ये अखेरची वाढठाणे परिवहन सेवेच्या (टीएमटी) बसभाड्यात अखेरची वाढ जुलै २०१५ मध्ये झाली होती. त्या वेळी किमान भाडे पाचवरून सात रुपये, तर कमाल भाडे ३० वरून ३६ रुपये करण्यात आले होते. वातानुकूलित बसचे दोन किलोमीटरसाठीचे भाडे १० रुपये, तर ३८ ते ४० किलोमीटरसाठी ६५ रुपये निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर बसभाड्यात वाढ झालेली नाही..Nalasopara Accident: भारत पेट्रोलियमच्या गॅस वितरण वाहनाने दुचाकीस्वाराला उडवलं, तरुणाचा मृत्यू .तब्बल दशकभर मालमत्ता करात बदल नाहीमहापालिकेने यापूर्वी मार्च २०१६ मध्ये मालमत्ता करात वाढ केली होती. त्या वेळी निवासी मालमत्तांचा सामान्य कर २६ वरून ३६ टक्के, तर बिगरनिवासी मालमत्तांचा सामान्य कर ३८.५० वरून ४८.५० टक्के करण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल दशकभर मालमत्ता कराच्या दरात बदल झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.