Thane News: करवसुलीचा धडाका! १,२०६ जणांचा पाणीपुरवठा खंडित; ५१३ मालमत्ता जप्त

TMC Action: थकबाकीदारांवर ठाणे महापालिकेने कारवाई केली आहे. यामध्ये ५१३ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या असून २२३ मालमत्तांना सील ठोकले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : आर्थिक वर्ष २०२५-२६ अखेरच्या टप्प्यात असताना ठाणे महापालिकेकडे मालमत्ता करापोटी ६३० कोटी रुपये जमा झाले आहे. ९२० कोटींचे उद्धीष्ट गाठण्यासाठी २९० कोटी कर संकलन करण्यासाठी अवघ्या महिन्याभराची मुदत आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांवर ठाणे महापालिकेने धकड कारवाईला सुरुवात केली असून ५१३ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. तर २२३ मालमत्तांना सील ठोकले आहेत. इतकेच नव्हे तर कारवाईनंतरही कर थकवणाऱ्यांची नावे प्रसारमाध्यमातून जाहीर करणार आहेत.

