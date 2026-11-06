मुंबई

Thane News: झाडांना लाईटिंग लावणाऱ्यांना दणका! गुन्हा दाखल, कारवाईला सुरुवात

Tree Protection: झाडांवर विद्युत रोषणाई आणि सजावटीचे दिवे लावणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकरणी संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Action to install lighting on trees

Action to install lighting on trees

ESakal

Mansi Khambe
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ठाणे : दिवाळीच्या निमित्ताने शहरातील झाडांवर विजेच्या माळा लावून रोषणाई करण्याचा प्रकार आता संबंधितांना भोवण्याची शक्यता आहे. झाडांच्या खोडांना खिळे ठोकून त्यावर विद्युत तारा आणि केबल्स गुंडाळण्याच्या प्रकाराची ठाणे महापालिकेने गंभीर दखल घेतली आहे.

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