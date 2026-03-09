मुंबई

Thane News: ठाणेकरांच्या सेवेत नव्या बस येणार, भंगारातील २४० बसचे रूपांतर होणार; 'टीएमटी'ची नवी योजना

TMT Bus: टीएमटीने भंगारातील २४० डिझेल बसचे रूपांतर सीएनजीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कोटींचा खर्च टळणार असून प्रदूषणातही घट होणार आहे.
ठाणे : भंगाराच्या दिशेने जाणाऱ्या तब्बल २४० डिझेल बसचे सीएनजीत रूपांतर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय ठाणे पालिकेच्या परिवहन सेवेने घेतला आहे. सुमारे २० कोटींचा हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे या बसची कालमर्यादा आणखी पाच वर्षे वाढणार आहे. या निर्णयामुळे नव्या गाड्या खरेदीवरील शेकडो कोटींचा खर्च टळणार असून प्रदूषणातही घट होणार आहे.

