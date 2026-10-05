Thane News: 'आवास'चा मार्ग मोकळा! ठाणे महापालिका ३,०८४ घरे बांधणार; कोणाला मिळणार लाभ?

ठाणे : दिवा परिसरातील बेतवडे येथे गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेतील तीन हजार ८४ घरांच्या प्रकल्पाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे, ठाणे महापालिकेने या प्रकल्पासाठी ७५० कोटी १३ लाखांची निविदा काढली असून, पालिकेच्या माध्यमातून घरे बांधण्यात येणार आहेत. प्रत्यक्ष बांधकामाची जबाबदारी खासगी कंत्राटदाराकडे सोपविली जाणार आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबांसाठी या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होण्याची आशा निर्माण झाली आहे..बेतवडे येथील दोन्ही भूखंडांवरील मिळून तीन हजार ८४ घरांचा प्रकल्प महापालिका आता स्वतःच्या माध्यमातून पुढे नेणार आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरुवातीला खासगी विकसकाच्या सहभागातून अर्थात पीपीपी पद्धतीने करण्याचे नियोजन होते. त्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी एक हजार ४४१ घरे उभारण्याची योजना होती..Navi Mumbai: नवी मुंबईत १६ तास पाणीपुरवठा बंद, सात विभागांवर परिणाम; पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन.यापैकी एक हजार २५३ घरे पात्र लाभार्थ्यांना अल्पदरात, तर १८८ घरे प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव ठेवण्याचे नियोजन होते, मात्र निविदा काढूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. अटी व शर्तीमध्ये बदल करूनही परिस्थितीत फरक पडला नाही. त्यामुळे पीपीपी पद्धतीचा प्रस्ताव बाजूला ठेवून महापालिकेनेच प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला..आता ईपीसी पद्धतीने या घरांचे बांधकाम केले जाणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी महापालिका उपलब्ध करून देणार असून, निविदा प्रक्रियेतून निवडल्या जाणाऱ्या खासगी कंत्राटदाराकडे अभियांत्रिकी, साहित्य खरेदी आणि प्रत्यक्ष बांधकामाचो जबाबदारी राहणार आहे..२१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतया कामासाठी २१ ऑक्टोबरपर्यंत दुपारी ४ वाजेपर्यंत ऑनलाइन निविदा सादर करता येणार आहेत. ८ ऑक्टोबरला निविदापूर्व बैठक होणार असून, प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराची नियुक्ती केली जाणार आहे..डोंबिवलीत संतापजनक प्रकार! भटक्या श्वानाला बेदम मारहाण, गळ्यात दोरी बांधून लटकवलं; 2 रहिवाशांसह सुरक्षारक्षकावर गुन्हा .कोणाला मिळणार लाभ?पंतप्रधान आवास योजनेच्या निकषांनुसार पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न निर्धारित मयदित असणे, तसेच लाभार्थी किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या नावावर देशात कुठेही पक्के घर नसणे हे प्रमुख निकष राहणार आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे..एकाच प्रकल्पाचे दोन टप्पेपूर्वीचा प्रस्तावः खासगी विकसकाच्या सहभागातून पीपीपी पद्धतीने प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्ननिविदेला प्रतिसाद : बांधकाम व्यावसायिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद नाहीनवा निर्णय : महापालिकेच्या माध्यमातून प्रकल्प उभारणीबांधकाम पद्धत: ईपीसीप्रत्यक्ष काम : निविदेतून निवडलेल्या खासगी कंत्राटदारामार्फतठिकाण आणि प्रस्तावित घरेसर्व्हे क्रमांक ७८ - २,४८०सर्व्हे क्रमांक १५/१ - ६०४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.