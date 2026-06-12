Mumbai News: खाकी जाणार, सफारी येणार; ठाणे पालिकेतील शिपायांचा गणवेश रुबाबदार होणार

ठाणे : एकेकाळी सरकारी कार्यालयांमध्ये सफारी सूट म्हणजे रुबाब, अधिकार आणि शिस्तीचे प्रतीक मानले जायचे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे स्वीय सहाय्यक, कार्यालयीन कर्मचारी किंवा महत्त्वाच्या दालनांतील कर्मचाऱ्यांचा सफारीतील थाट वेगळाच असायचा. आता हाच रुवाब ठाणे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांमध्ये कार्यरत शिपायांनाही मिळण्याची शक्यता आहे..पालिकेतील शिपाई कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या खाकी गणवेशाऐवजी सफारी सूट देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. शिवसेनेचे गटनेते पवन कदम यांनी यासंदर्भात आगामी सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेत प्रस्ताव समाविष्ट करण्याची सूचना केली आहे..Mumbai Local: सीटच्या वादातून रक्तरंजित हल्ला; प्रवाशाच्या पोटात चाकू खुपसला, मुंबई लोकलमध्ये काय घडलं?.महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते तसेच विविध पक्षीय गटनेत्यांच्या दालनांमध्ये कार्यरत शिपाई, विगारी आणि सफाई कर्मचारी सध्या खाकी गणवेश वापरतात; मात्र पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांचा दर्जा, शिस्त आणि औपचारिकता लक्षात घेता अधिक आकर्षक व दिमाखदार स्वरूपाचा सफारी सूट देण्याची गरज असल्याचे प्रस्तावात नमूद आहे..विशेष म्हणजे, महापौर कार्यालयातील वरिष्ठ शिपायांसाठी स्वतंत्र गणवेशाचीही मागणी केली आहे. पूर्वीप्रमाणे पांढरा गणवेश, अंगावर लाल पट्टप्न आणि पालिकेच्या चिन्हांकित बक्कलसह विशेष पोशाख देण्यात यावा, अशी सूचना केली आहे. यामुळे महापौर कार्यालयाला पारंपरिक आणि अधिक प्रतिष्ठित स्वरूप प्राप्त होईल, असा दावा करण्यात आला आहे..Mumbai News: धारावी पुनर्विकासाला वेग! रहिवाशांना घर खाली करण्याच्या नोटिसा; स्थलांतर प्रक्रियेला सुरुवात.झेंडा कायम ठेवण्याचा प्रस्तावमहापौर आणि आयुक्तांच्या दालनात महापालिकेचा अधिकृत झेंडा ठेवण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. आगामी सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता असून, मंजुरी मिळाल्यास ठाणे महापालिकेतील शिपायांचा 'खाकी' लूक बदलून 'सफारी'तील नवा रुबाब पाहायला मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.