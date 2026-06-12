मुंबई

Mumbai News: खाकी जाणार, सफारी येणार; ठाणे पालिकेतील शिपायांचा गणवेश रुबाबदार होणार

TMC Peon Uniform Change: ठाणे पालिकेतील शिपायांचा गणवेश रुबाबदार होणार आहे. यामध्ये खाकी गणवेशाऐवजी सफारी सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
safari uniform for Thane municipal employees

safari uniform for Thane municipal employees

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : एकेकाळी सरकारी कार्यालयांमध्ये सफारी सूट म्हणजे रुबाब, अधिकार आणि शिस्तीचे प्रतीक मानले जायचे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे स्वीय सहाय्यक, कार्यालयीन कर्मचारी किंवा महत्त्वाच्या दालनांतील कर्मचाऱ्यांचा सफारीतील थाट वेगळाच असायचा. आता हाच रुवाब ठाणे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांमध्ये कार्यरत शिपायांनाही मिळण्याची शक्यता आहे.

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