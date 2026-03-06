मुंबई

स्त्रीबीज विक्री प्रकरणाने पालिकेचा ॲक्शन मोड! ११ आयव्हीएफ सेंटरसह २५९ सोनोग्राफी केंद्रांची झाडाझडती

Badlapur Female Egg Sale Racket: बदलापूर स्त्रीबीज विक्री प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेकडून ठाणे पालिका क्षेत्रातील सहा आयव्हीएफ केंद्रांची तपासणी करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : बदलापूर येथील स्त्रीबीज विक्री प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे पालिका क्षेत्रातील ११ आयव्हीएफ तसेच २५९ सोनोग्राफी केंद्रांवर सुरू असलेल्या कामकाजाची व अवैध केंद्राचा शोध घेण्यासाठीची तपासणी मोहीम पालिकेकडून नुकतीच हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सहा आयव्हीएफ केंद्रांची तपासणी करण्यात आली असल्याची माहिती पालिकेकडून देण्यात आली आहे.

