मुंबई

Gen Z Protest: जंतर-मंतरवरील ‘झेन झी’ आंदोलनाने एका पक्षाची व एका नेत्याची दहशत हास्यविनोदातून संपवली – डॉ. जितेंद्र आव्हाड

जंतरमंतरवरील झेन झी आंदोलनातून तरुण पिढीने भीतीचा पगडा झटकत एका पक्षाची व एका नेत्याची दहशत हास्यविनोदातून संपविल्याचे डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांचे मत
Dr. Jitendra Awhad addresses the NCP (SP) workers' meeting in Thane.

Dr. Jitendra Awhad addresses the NCP (SP) workers' meeting in Thane.

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : जंतर मंतरवरील आंदोलनाने काय झाले, असा प्रश्न जर कुणी विचारला तर या आंदोलनाच्या माध्यमातून तरूण पिढीने एका पक्षाची आणि एका माणसाची दहशत संपविली; या झेन झी ने आपणां सर्वांनाच हास्यविनोद पेरून आंदोलन यशस्वी करण्याचे नवतत्वज्ञान शिकवले, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी गौरवोद्गार काढले.

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