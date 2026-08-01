Gen Z Protest: जंतर-मंतरवरील ‘झेन झी’ आंदोलनाने एका पक्षाची व एका नेत्याची दहशत हास्यविनोदातून संपवली – डॉ. जितेंद्र आव्हाड

ठाणे : जंतर मंतरवरील आंदोलनाने काय झाले, असा प्रश्न जर कुणी विचारला तर या आंदोलनाच्या माध्यमातून तरूण पिढीने एका पक्षाची आणि एका माणसाची दहशत संपविली; या झेन झी ने आपणां सर्वांनाच हास्यविनोद पेरून आंदोलन यशस्वी करण्याचे नवतत्वज्ञान शिकवले, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी गौरवोद्गार काढले. .राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी ठाण्याच्या जयभगवान हाॅल येथे शुक्रवारी सायंकाळी कार्यकर्ता मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यास डाॅ.जितेंद्र आव्हाड हे संबोधित करीत होते. आपल्याला २०१४ पासून जी भीती होती, आईसची म्हणजेच इन्कम टॅक्स, सी.बी.आय. आणि इ.डी. या तीन संस्थांची ! मात्र, आपल्याकडे हरण्यासारखे काहीच नाही, याची जाणीव असलेल्या झेन झी पिढीने आपण घाबरायचे कशाला? असा प्रश्न स्वतःलाच विचारून लढण्यास सुरूवात केली. हिंसेला अहिंसेने उत्तर देण्याचे तत्वज्ञान अनेक तत्ववेत्त्यांनी सांगितले. मात्र, या तरूणांनी नवीनच तत्वज्ञान आपणाला शिकवले. .मुलगा रात्री मार खायचा पोलिसांचा आणि त्याचा चेहरा लक्षात ठेवायचा. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी जाऊन पोलिसांच्या बाजूला जाऊन उभा राहायचा अन् विचारायचा, अंकल, आज भी मारोगे? ह्या पिढीने सांगितले की, दहशत संपवायची असेल, तर ती हास्य-विनोदाने संपवून टाका. या पोरांनी हास्य-विनोद असे केले की एका पक्षाची आणि एका माणसाची दहशतच संपवून टाकली. २०१४ साली आपल्याला व्हॉट्सॲप माहित नव्हते, फक्त बीजेपीला माहित होता. त्याने अख्खं राजकारण व्हॉट्सॲपवर फिरवलं. २०२६ ला अख्खं राजकारण व्हॉट्सॲप विरुद्ध इन्स्टावर आलं आणि इन्स्टामध्ये अशी पोरं घुसली आहेत, की त्यांनी व्हॉट्सॲपवाल्यांची दादगिरी संपुष्टात आली. या पुढे "जय भीम" हाच शब्द नमस्कार आणि हॅलो ऐवजी वापरला जाणार आहे..दरम्यान, मनोज प्रधान यांनी आपल्या भाषणात म्हणाले की, गेल्या १२ वर्षांमध्ये आपल्याला असे वाटू लागले होते की, आपण रस्त्यावर उतरू शकत नाही, आपण भाजपवर टीका करू शकत नाही. 'झेन् झी' हा जो शब्द आहे ना, त्यांनी दाखवून दिलंय की हे सगळं खोटं आहे. काळ बदलतोय, वारा बदललाय, त्या वार्याचा फायदा घ्यायला शिका. आपल्याला पुढच्या महानगरपालिकेच्या इलेक्शनमध्ये 12 वरून 50 वर पोहोचायचं आहे, असा आशावादही मनोज प्रधान यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.