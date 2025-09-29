Thane News: सुट्टीत मावशीकडे राहायला गेली, पण तिथेच काळाने गाठले; झोपेतच चिमुकलीसोबत भयंकर घडले

डोंबिवली : डोंबिवली जवळच्या खंबाळपाड्यात मावशीकडे राहण्यास गेलेल्या मुलीला झोपेत असताना विषारी सापाने चावा घेतला. यात या मुलीचा मृत्यू झाला, तर सर्पाचे चावा घेतल्याने मावशी देखील बाधित झाली आहे. सद्या तिच्यावर ठाण्याच्या सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत..प्राणगी विकी भोईर (वय 4) असे मृत मुलीचे नाव असून ती आजदे गावातील भागीरथी अपार्टमेंटमध्ये राहत होती. शनिवार/रविवार सुट्टी असल्याने नर्सरीत शिकणारी प्राणगी ही खंबाळपाड्यात राहणारी तिची मावशी बबली उर्फ श्रुती अनिल ठाकूर (वय 23) हिच्याकडे राहण्यास गेली होती. प्राणगी ही तिची मावशी बबली उर्फ श्रुती जवळ झोपली होती. गाढ झोपेत असताना सापाने प्राणगीला चावा घेतला..कोणता एआय चॅटबॉट जास्त स्मार्ट आहे, गुगल जेमिनी की चॅटजीपीटी?.त्यानंतर सापाने तिची मावशी बबली उर्फ श्रुती हिला देखील चावा घेतला. विष भिनलेल्या प्राणगीचा दवाखान्यात नेण्यापूर्वी मृत्यू झाला होता. तर मावशी बबली उर्फ श्रुती हिला आधी केडीएमसीच्या पश्चिम डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. मात्र प्रकृती अधिकच गंभीर झाल्याने तिला ठाण्याच्या सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले. तेथे बबली उर्फ श्रुतीवर अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहे. सद्या तिची प्रकृती धोक्याबाहेर गेल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले..दरम्यान, यांच्या परिवारामधील केडीएमसीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयाच्या प्रशासनावर गंभीर आरोप केलाय, शास्त्रीनगर रुग्णालयात योग्य तो उपचार दिला गेला नाही, ठाण्याच्या हॉस्पिटलमध्ये न्यायला ऍम्ब्युलन्स देखील उपलब्ध करून दिल नाही, असे मुलीच्या काका आणि आजोबानी सांगितले. तर याबाबत अधिकारी यांनी अदयाप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही....नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी किती पैसे आणि कार्यकर्ते लागतात?.याप्रकरणी शास्त्रीनगर रुग्णालय प्रशासनाने मात्र आरोप फेटाळले आहेत. रुग्णालयाचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी योगेश चौधरी म्हणाले, आम्ही दोन्ही रुग्णांवर योग्य ते उपचार करून त्यांना ठाणे येथे जाण्यासाठी रुग्णवाहीका देखील उपलब्ध करून दिली होती असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.