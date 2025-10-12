Thane News: नियमबाह्य फटाक्यांची विक्री! उल्हासनगर शहरात अवैध साठा; दुर्घटनेची भीती

उल्हासनगर : शहरातील फटाका विक्रेत्यांनी नियम पायदळी तुडवत केलेल्या अवैध फटाक्यांच्या मोठ्या साठ्यामुळे उल्हासनगरमध्ये स्फोट आणि मोठ्या दुर्घटनेची भीती निर्माण झाली आहे. मागील वर्षी मुरबाड रस्त्यावरील एका फटाक्याच्या गोदामात झालेल्या भयंकर स्फोटात उल्हासनगरातील व्यापारी मनीष नारंगचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतरही शहरांतील फटाका विक्रेते आणि त्यांच्या गोदामांच्या सुरक्षा व्यवस्थेची स्थिती गांभीर्याने तपासली जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहेत..रहिवासी भागांत स्फोटकांचा अवैध साठा केला आहे. विशेषतः बंदी घातलेले आणि नियमबाह्य फटाके विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. तर विक्रीसाठी बंदी केलेले फटाके विक्री करू नयेत. तसेच महापालिकेने निश्चित केलेल्या ठिकाणीच परवानगी घेऊन फटाक्यांची विक्री करावी, अशी प्रतिक्रिया महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त अजय साबळे यांनी दिली..Thane News: घोडबंदर मार्गावर वाहनांना नो एन्ट्री! ४ दिवस वाहतुकीत बदल; 'असे' असतील पर्यायी मार्ग.१०० कोटींच्या साठ्याची शक्यताउल्हासनगर शहरातील नेहरू चौक, उल्हासनगर-२ आणि इतर गर्दीच्या भागांतील गोदामांमध्ये नियमांचे पूर्ण उल्लंघन करून अवैध साठे ठेवले जात आहेत. याबाबत परिसरातील नागरिकांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रारी केल्या आहेत. जर या भागांमध्ये अचानक छापेमारी केली, तर अंदाजे १०० कोटी रुपयांच्या फटाक्यांचा साठा बाहेर येऊ शकतो, असे बोलले जात आहे..दरम्यान, सध्या हे विक्रेते घाऊकमध्ये व्यवसाय करत असून, ठाणे जिल्ह्यातील विविध भागांत फटाक्यांचा पुरवठा करतात, ज्यामुळे प्रदूषणाच्या संकटासोबतच दुर्घटनेची भीतीही वाढली आहे..क्रिकेट मैदान बांधण्यासाठी किती खर्च येतो?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.