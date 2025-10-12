मुंबई

Thane News: नियमबाह्य फटाक्यांची विक्री! उल्हासनगर शहरात अवैध साठा; दुर्घटनेची भीती

Diwali Firecrackers: उल्हासनगरमध्ये अवैध फटाक्यांची विक्री होत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहे. यामुळे प्रदूषणासोबत मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
firecrackers Illegal sale in Ulhasnagar

firecrackers Illegal sale in Ulhasnagar

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उल्हासनगर : शहरातील फटाका विक्रेत्यांनी नियम पायदळी तुडवत केलेल्या अवैध फटाक्यांच्या मोठ्या साठ्यामुळे उल्हासनगरमध्ये स्फोट आणि मोठ्या दुर्घटनेची भीती निर्माण झाली आहे. मागील वर्षी मुरबाड रस्त्यावरील एका फटाक्याच्या गोदामात झालेल्या भयंकर स्फोटात उल्हासनगरातील व्यापारी मनीष नारंगचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतरही शहरांतील फटाका विक्रेते आणि त्यांच्या गोदामांच्या सुरक्षा व्यवस्थेची स्थिती गांभीर्याने तपासली जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Maharashtra Pollution Control Board
Ulhasnagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com