Dombivli Politics: 'तुम्ही एक घेणार तर आम्ही चार'; फोडाफोडीच्या वादावर भाजपचा शिंदेसेनेवर पलटवार, आरोप-प्रत्यारोपांचा महापूर

शर्मिला वाळुंजडोंबिवली, ता. 3 - पक्ष फोडाफोडीवरून शिवसेनेने पत्रकार परिषदेमध्ये भाजपवर केलेल्या टीकेला भाजपकड़ूनही तितकेच जोरदारपणे प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. फोडाफोडीची सुरुवात आम्ही केली नसून तुम्ही एक घ्याल तर आम्ही चार घेऊ, हा शांत बसणारा भाजप नाही आहे, अशा शब्दांत भाजपकडून शिवसेनेवर पलटवार करण्यात आला आहे..शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी सकाळी भाजपमध्ये पक्षप्रवेश केल्यानंतर शिवसेनेचे आमदार राजेश मोरे आणि राजेश कदम यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजपवर जोरदार टीकास्त्र सोडले होते. तर भाजपाकडून देखील लगेच शिवसेना शिंदे गटावर पलटवार करण्यात आला. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांच्या अध्यक्षतेखाली पत्रकार परिषद घेण्यात आली..Thane News: युतीधर्माची आठवण अन्...; डोंबिवलीत फोडाफोडीचं राजकारण पुन्हा पेटलं, भाजप आणि शिंदेसेनेत तणाव उफाळला.यावेळी परब यांनी फोडाफोडीची सुरुवात आम्ही केली नाही, त्यांनीच केली. म्हणत संपूर्ण तारखेनिशी पक्ष प्रवेशाच्या घडामोडींची माहिती दिली. युतीधर्म आणि तो पाळण्याची जबाबदारी केवळ आमचीच आहे का? आतापर्यत आम्ही त्याचे पालन करत आलो होतो. मात्र आधी उल्हासनगर आणि नंतर मग अंबरनाथमध्ये आमच्या पक्षाचे पदाधिकारी आपल्या पक्षात घेऊन त्यांनीच त्याचे उल्लंघन केल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले. .भाजप हा शिस्तबद्ध पक्ष असून आम्ही पहिली चूक, दूसरी ही चूक माफ केली. मात्र तिसऱ्या चूकीला माफी नाही, असा इशारा वजा सल्ला त्यांनी देत, आम्ही मैत्रीत पहिला घाव करत नाही. पण आता हातावर हात ठेवून शांत बसणारी भाजप राहिलेली नाही. तुम्ही दगड मारला तर आम्हीही जशास तसे उत्तर देऊ अशा - शब्दांत जिल्हाध्यक्ष परब यांनी शिवसेनेला इशारा दिला आहे. .Thane Politics: भाजपकडून एकनाथ शिंदेंना धक्कातंत्र सुरूच! ज्येष्ठ शिवसैनिकांच्या मुलाने कमळ हाती घेतले, पडद्यामागं काय घडलं?.यापुढील पक्षप्रवेश प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांना विचारून होणार. दरम्यान आजच्या पक्ष प्रवेशानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी आपल्याला फोन करत आजच्या प्रवेशाबाबत विचारणा केल्याचे सांगत यापुढील पक्षप्रवेश आपल्याला विचारूनच करण्याचे निर्देशही दिल्याचे नंदू परब यांनी सांगितले.