Dombivli Politics: 'तुम्ही एक घेणार तर आम्ही चार'; फोडाफोडीच्या वादावर भाजपचा शिंदेसेनेवर पलटवार, आरोप-प्रत्यारोपांचा महापूर

Dombivli BJP Press Conference: शिवसेनेच्या टीकेला भाजपने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या प्रवेशानंतर दोन्ही पक्षांत आरोप-प्रत्यारोपांचा महापूर सुरू आहे.
डोंबिवली, ता. 3 - पक्ष फोडाफोडीवरून शिवसेनेने पत्रकार परिषदेमध्ये भाजपवर केलेल्या टीकेला भाजपकड़ूनही तितकेच जोरदारपणे प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. फोडाफोडीची सुरुवात आम्ही केली नसून तुम्ही एक घ्याल तर आम्ही चार घेऊ, हा शांत बसणारा भाजप नाही आहे, अशा शब्दांत भाजपकडून शिवसेनेवर पलटवार करण्यात आला आहे.

