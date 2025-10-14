Thane News: परप्रांतीयांची मुजोरी वाढली! दिवाळीचा स्टॉल लावण्यावरून वाद पेटला, अमराठी महिलांचं मराठी महिलांसोबत नको ते कृत्य

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेला घनश्याम गुप्ते रोडवर दिवाळीचा स्टॉल लावण्यावरून परप्रांतीय फेरीवाला महिला आणि श्रीवल्ली फाउंडेशनच्या मराठी महिला यांच्यात वादावादी झाली. फेरीवाल्या महिला जागेवरून हटण्यास तयार नसून फाउंडेशनच्या महिलांना त्यांनी अरेरावी करत मराठी वरून हीनवल्याचा आरोप फाउंडेशनच्या रेखा रेडकर यांनी केला आहे. तसेच त्या महिलांनी अंगावर पेट्रोल ओतून रस्त्यावर धिंगाणा घातला. अखेर पोलीस आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला. .डोंबिवली पश्चिमेला घनश्याम गुप्ते रोडवर हरिओम मोबाईल दुकानासमोर स्त्रीवल्ली फाउंडेशला दिवाळी निमित्त तात्पुरत्या स्वरूपात दिवाळी साहित्याचे स्टॉल लावण्यास परवानगी दिली आहे. 13 ते 19 ऑक्टोबर या कालावधीत ही परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार गेल्या दोन दिवसांपासून फाउंडेशच्या वतीने स्टॉलसाठी मंडप टाकण्यासाठी महिला जागा पहात होत्या. .ST Bus: एसटीतून आवडेल तेथे प्रवास आणखी स्वस्तात, प्रशासनाचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या.यावेळी त्यांना दुकानदारांनी दुकानासमोर एकदम स्टॉल लावू नका असे सांगितले. तसेच येथील फुल फळ विक्रेत्या परप्रांतीय महिलांनी त्यांना रस्त्याच्या कोपऱ्यावर मंडप टाकण्यास विरोध केला. गेले अनेक वर्षे आम्ही येथे व्यवसाय करत असून येथे तुम्ही स्टॉल लावायचा नाही असा हेका त्यांनी धरला. मराठी महिलांना त्यांनी 'तुम्ही मराठी माणसं पाकीट चोर आहात, आमच्या पायाखालचे आहात' असे म्हणत हिणावल्याचा आरोप फाउंडेशनच्या रेखा रेडकर यांनी करत प्रसिद्धी माध्यमांना त्याची माहिती दिली. .स्टॉलसाठी पालिकेची रीतसर परवानगी घेतली आहे. त्यासाठी आवश्यक परवाना भरला आहे. तरी ही स्टॉल साठी जागा मिळत नसल्याने आम्ही मराठी माणसाने व्यवसाय करायचा नाही का. यांना कायमची जागा येथे कोणी दिली. हे पालिका कर्मचाऱ्यांना हप्ता देतात पण आम्ही पण परवाना भरला आहे मग आम्ही कोणाकडे दाद मागायची असे ही रेडकर म्हणाल्या..या परप्रांतीय महिलांनी स्वतःच्या अंगावर पेट्रोल ओतून घेत भर रस्त्यात तमाशा घातला. हे सर्व पाहता अखेर कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे हा प्रभागाचे फेरीवाला हटाव प्रमुख विजय भोईर इतर कर्मचारी तसेच डोंबिवली पश्चिम येथील विष्णूनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राम चोपडे व इतर पोलीस कर्मचारी तेथे हजर झाले. पालिका कर्मचारी व पोलिसांनी हस्तक्षेप करत हा वाद शांत केला..Mumbai News: मुंबईकरांना दिवाळी भेट; कागदपत्र नोंदणीसाठी क्षेत्र सीमा नियम सरकारने रद्द केला.फेरीवाल्यांची जागा बाजूला आहे, दोघांना जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्टॉल च्या ठिकाणी असलेले फेरीवाला हे हटविण्यात आले आहेत.- विजय भोईर, फेरीवाला हटाव पथक प्रमुख, ह प्रभाग.डोंबिवली स्टेशन परिसरात फेरीवाल्यांचा प्रश्न हा जटिल आहे. पूर्वेला रेल्वे स्थानक बाहेर फेरीवाल्यांमुळे एक रूग्णवाहिका अडकलाच्या व्हिडिओ नुकताच व्हायरल झाला आहे. स्टेशनं बाहेर 150 मिटर पर्यंत फेरीवाला बसू नये असा कोर्टाचा आदेश असताना, फेरीवाले बसत आहेत. याविषयी मनसे नेते राजू पाटील यांनी ट्विट देखील केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.