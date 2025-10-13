Thane News: हृदयद्रावक! कबुतराला वाचवताना अग्निशमन जवानाचा मृत्यू

ठाणे : ओव्हरहेड वायर अडकलेल्या कबुतराची सुटका करताना ठाणे महापालिका अग्निशमन दलाच्या दोन जवानांना विजेचा धक्का लागल्याची घटना घडली. यात उत्सव पाटील (वय २८) या जवानाचा मृत्यू, तर आझाद पाटील (वय २९) हा जखमी झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवा परिसरातील खर्डीगाव येथे रविवारी संध्याकाळी 6 वाजताच्या सुमारास घडलेल्या एका दुर्दैवी घटनेत अग्निशमन दलातील जवानाचा कर्तव्य बजावत असताना विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला आहे. मृत जवानाचे नाव उत्सव अशोक पाटील (वय २८, रा. दातीवली गाव, दिवा) असे असून, ते अत्यंत तत्पर आणि जबाबदार जवान म्हणून ओळखले जात होते..Mumbai Municipality: एससी-एसटींसाठी नवे प्रभाग! महापालिकेसाठी फेररचना; जुन्या राखीव वॉर्डांमध्ये बदल.दिवा-शिळ रोडवरील खर्डीगाव येथील टोरंट पॉवर कंपनीच्या ओव्हरहेड वायर्सवर एक कबूतर अडकले असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर बचावकार्य सुरू करण्यात आले होते. यावेळी बचाव मोहिमेत सहभागी असलेल्या उत्सव पाटील यांना विजेचा तीव्र धक्का बसून ते गंभीर जखमी झाले. तातडीने त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केली..या घटनेत त्यांचे सहकारी जवान आझाद पाटील (वय २९, रा. वाडा, पालघर) हे देखील जखमी झाले असून त्यांच्या हाताला व छातीला दुखापत झाली आहे. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..Samruddhi Expressway: ६००० कोटी! समृद्धी महामार्गावरून आता थेट मुंबईत, २९ किमीचा मार्ग उन्नत .घटनेची माहिती मिळताच उपआयुक्त दिनेश तायडे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी व आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले व आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आली. अग्निशमन दलाच्या एका शूर जवानाच्या निधनाने संपूर्ण दिवा विभागात शोककळा पसरली असून, त्यांच्या निधनामुळे सहकाऱ्यांमध्ये व स्थानिक नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.