मुंबई

Thane News: हृदयद्रावक! कबुतराला वाचवताना अग्निशमन जवानाचा मृत्यू

Firefighter Died While Saving Pigeons: ओव्‍हरहेड वायरमध्या अडकलेल्या कबुतराची सुटका करताना अग्निशमन दलाच्या 2 जवानांना विजेचा धक्का लागल्याची घटना घडली. यात एकाचा मृत्यू, तर दुसरा जखमी झाला आहे.
Firefighter died by electric shock

Firefighter died by electric shock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : ओव्‍हरहेड वायर अडकलेल्या कबुतराची सुटका करताना ठाणे महापालिका अग्निशमन दलाच्या दोन जवानांना विजेचा धक्का लागल्याची घटना घडली. यात उत्सव पाटील (वय २८) या जवानाचा मृत्यू, तर आझाद पाटील (वय २९) हा जखमी झाला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Electricity
electric shock incident
diva city
Death by shock
Electric shock death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com