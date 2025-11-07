Thane News: टिटवाळ्यात वाहनांचा अडथळा! बेशिस्त पार्किंगमुळे अपघाताचा धोका; महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष

टिटवाळा : टिटवाळा गणपती मंदिर रोड मुख्य रस्त्यावर होत असलेल्या वाहतुकीच्या अडथळ्यामुळे सातत्याने या रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातांची संख्या वाढली आहे. याबाबत शिवसेना (ठाकरे गट) युवासेनेने वारंवार लेखी निवेदन देऊनही कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नसल्याने नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..शिवसेना (ठाकरे गट) युवासेना कल्याण शहर सचिव महेश एगडे यांनी २ जून २०२५ रोजी महापालिकेकडे लेखी निवेदनाद्वारे रस्त्यावर गतिरोधक बसविण्याची मागणी केली होती. या रस्त्यावरून उमा रो हाउस, सिद्धेश हॉटेल, पिझ्झा हट, गणपती मंदिर परिसरातून चारचाकी, रिक्षा आणि दुचाकींची वेगवान वाहतूक सुरू असते. यामुळे वृद्ध, महिला आणि लहान मुले यांना गोधाळून जायला होते. वारंवार या रस्त्यावर अपघात झालेले आहेत. त्याचबरोबर याच मार्गावर दारूचे दुकान असल्याने मद्यपींचीही येथे वर्दळ असते..पहिली चपाती कुठे आणि कशी बनली? हा इतिहास तुम्ही वाचलात का?.प्रशासनाची कारवाई नाहीतथापि, या दोन्ही अधिकृत पत्रांना जवळपास पाच महिने उलटून गेले तरीही महापालिका प्रशासनाकडून प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. परिणामी नागरिकांना दररोज जीव मुठीत धरून रस्ता पार करावा लागतो आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, शाळकरी मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वाधिक धोका निर्माण झाला असून, रस्त्यावर वेगाने जाणाऱ्या वाहनांमुळे गंभीर अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे..बेशिस्त पार्किंगमुख्य रस्त्यावर अनेक नागरिक बेशिस्तपणे वाहने पार्क करत असतात. त्यामुळे अनेकदा या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होत असल्याचे एगडे यांनी सांगितले. याबाबत स्थानिक पोलिस स्थानकालाही पत्र देण्यात आले आहे, मात्र त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे..Mumbai News: मुंबईत भारतातील पहिले मॅन्ग्रोव्ह पार्क तयार! पर्यटकांसाठी कधी आणि कुठे खुले होणार? जाणून घ्या खासियत....आंदोलनाचा इशारायाबाबत महापालिकेचे अभियंता इनामदार तसेच कानिष्ठ अभियंता ओमकार भोईर यांनादेखील ही परिस्थिती सांगितली होती, मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. याबाबत महापालिकेचे भोईर यांना विचारणा केली असता आपल्या विभागाकडे पत्र आले की नाही याबाबत मला माहिती नाही, असे सांगितले. पोलिस अहवाल आणि प्रशासनाकडे वारंवार केलेल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांत तीव्र नाराजी असून, गतिरोधक बसवण्यात आला नाही तर आंदोलनाचा इशारा एगडे यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.