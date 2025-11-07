मुंबई

Thane News: टिटवाळ्यात वाहनांचा अडथळा! बेशिस्त पार्किंगमुळे अपघाताचा धोका; महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Illegal Parking: टिटवाळा मुख्य रस्त्यावर वाहतुकीच्या अडथळ्यामुळे सातत्याने अपघात होत असून महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याने नागरिकांतून संताप व्यक्त केला जात आहे.
Illegal Parking

Illegal Parking

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टिटवाळा : टिटवाळा गणपती मंदिर रोड मुख्य रस्त्यावर होत असलेल्या वाहतुकीच्या अडथळ्यामुळे सातत्याने या रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातांची संख्या वाढली आहे. याबाबत शिवसेना (ठाकरे गट) युवासेनेने वारंवार लेखी निवेदन देऊनही कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नसल्याने नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Parking
unauthorized parking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com