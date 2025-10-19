Thane News: परतीच्या पावसामुळे शेतकरी चिंतीत! भातकापणीवर परिणाम होण्याची भीती; उत्पन्नावरही फटका बसणार

वज्रेश्वरी : भिवंडी तालुक्यात परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांची चिंता पुन्हा वाढली आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार जिल्ह्यात पाऊस होणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे पाऊस परतल्यास शेतकऱ्यांच्या भातकापणीला अडथळा निर्माण होऊ शकतो आणि हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची शक्यता आहे. पावसाने जोर कायम ठेवला, तर भातकापणीवर थेट परिणाम होऊन उत्पादन व उत्पन्न कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, पडघा, अंबाडी, मोहिली, पच्छापूर, दाभाड, खंबाळा, घोटगाव, अकलोली, गणेशपुरी, वडवली या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर भाताची लागवड झाली आहे. तालुक्यात यंदा सुमारे २३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर भातशेती करण्यात आली आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरदरम्यान सातत्याने पडलेल्या पावसामुळे भातशेती पाण्याखाली गेली होती. उभे असलेले भातपीक आडवे झाल्याने मोठी नासाडी झाली. काही ठिकाणी करपा व बगळ्या रोगाचा प्रादुर्भावही दिसून आला. मात्र, कृषी विभागाच्या सल्ल्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला..ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला कापणीला सुरू होते; परंतु परतीच्या पावसामुळे वेळेवर कापणी होऊ शकली नाही. १५ ऑक्टोबरनंतर शेतकऱ्यांनी भातकापणी सुरू केली. किरवली राउत पाडा येथील शेतकरी शिवाजी राऊत म्हणाले, काही भागांत भात ओलसर असल्याने कापणी शक्य नाही; अनेक ठिकाणी कापणीसाठी भात कापून ठेवला आहे; मात्र ओलसर असल्यामुळे पीक खराब होण्याची शक्यता आहे, असे घोटगाव येथील राजू पाटील यांनी मोठ्या नुकसानाची माहिती दिली..Thane News: मनसेने दिला ठाकरे गटाला मान! विद्युत रोषणाई कार्यक्रमात नेमकं काय घडलं? .भिवंडीतील ३,०१६ हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे पूर्णराज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भासह अनेक भागांत पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या अवकाळी पावसाचा फटका भिवंडी तालुक्यातील भातशेतीलाही बसला आहे. एकूण ९२५४ शेतकऱ्यांच्या ३०१६.५ हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाल्याची माहिती तहसीलदार अभिजित खोले यांनी दिली आहे..सरकारच्या आदेशानुसार महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि पंचायत समिती यांच्या संयुक्त माध्यमातून पंचनामे करण्यात आले. कृषी विभागाने ४० गावांतील १५५४ शेतकऱ्यांच्या ४६३.६२ हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे केले. महसूल विभागाने ७३ गावांतील २९४० शेतकऱ्यांच्या ४९७.८८ हेक्टर शेतीचे पंचनामे केले, तर पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांनी ११९ गावांतील ५७६० शेतकऱ्यांच्या २०५५.०० हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण केले. एकूण ३०१६.५० हेक्टर शेतजमिनीचे पंचनामे पूर्ण होऊन हा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. या शेतकऱ्यांना सरकारच्या निर्णयानुसार योग्य ती नुकसानभरपाई लवकरच देण्यात येणार असल्याची माहिती तहसीलदार खोले यांनी दिली..Thane News: ऑनलाइन कामाचा बोजा! शिक्षकांवरील ताण कमी करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.