Thane News: शहाड उड्डाणपुलावर २० दिवस वाहनांना नो एन्ट्री! वाहतूक कशी होणार?

उल्हासनगर : अखेर दीर्घ प्रतीक्षेनंतर कल्याण-मुरबाड महामार्गावरील शहाड उड्डाणपुलाच्या डांबरीकरण व दुरुस्तीच्या कामाला मध्यरात्रीपासून सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार पुलावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. ठाणे वाहतूक विभागाचे अधिसूचनेनुसार वाहतूक बंदीची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि काही मिनिटांतच यंत्रसामग्री, कामगार आणि अभियंते युद्धपातळीवर कार्यरत झाले. .या निर्णयामुळे आता २३ नोव्हेंबरपर्यंत या उड्डाणपुलावरून कोणतीही वाहतूक होणार नाही, अशी माहिती वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेश शिरसाट यांनी दिली. राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि संरचना कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कामासाठी यंत्रसामग्री तैनात करण्यात आली आहे. पुलावरील जुना डांबर थर पूर्णपणे काढून टाकून नवीन टिकाऊ थर बसविण्याचे नियोजन आहे..BEST Employees Protest: बेस्ट कर्मचाऱ्यांची आंदोलनाची हाक! मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने आक्रमक इशारा.त्याचबरोबर पुलाच्या रेलिंग, लाइटिंग आणि इतर काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्याही केल्या जाणार आहेत. या कामावर उल्हासनगर वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेश शिरसाट आणि त्यांचे पथक विशेष लक्ष ठेवून आहेत. काम २४ तासांच्या पाळीमध्ये सुरू राहणार असून, रात्रीच्या वेळीही रोलर, कटिंग मशीन आणि क्रेनची हालचाल दिसत आहे..वाहतूक विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार २३ नोव्हेंबरपर्यंत वाहनचालकांना इतर पर्यायी मार्ग वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुलाजवळील चौकांवर पोलिसांनी दिशा फलक, प्रतिबंधक बॅरिकेड्स, रिफ्लेक्टर आणि सूचना फलक बसवले आहेत. तसेच वाहतूक सुरळीत राहावी, यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे..Mumbai News: रिक्षाचालकांची दादागिरी! नियमापेक्षा जादा भाडे आकारतात; प्रवाशांच्या खिशाला कात्री .शहाड उड्डाणपुलावरील वाहतूक बंदी ही नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि पुलाच्या दुरुस्तीच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. काम युद्धपातळीवर सुरू असून, सर्व मार्गांवर अधिकारी व कर्मचारी तैनात आहेत. नागरिकांनी प्रशासनाने निश्चित केलेल्या पर्यायी मार्गांचा वापर करून सहकार्य करावे.- राजेश शिरसाट, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, उल्हासनगर वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.