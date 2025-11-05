मुंबई

Thane News: शहाड उड्डाणपुलावर २० दिवस वाहनांना नो एन्ट्री! वाहतूक कशी होणार?

Shahad Flyover Traffic Closed: शहाड उड्डाणपुलावर २० दिवस वाहतूक बंद केली जाणार आहे. याबाबत ठाणे वाहतूक विभागाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर : अखेर दीर्घ प्रतीक्षेनंतर कल्याण-मुरबाड महामार्गावरील शहाड उड्डाणपुलाच्या डांबरीकरण व दुरुस्तीच्या कामाला मध्यरात्रीपासून सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार पुलावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. ठाणे वाहतूक विभागाचे अधिसूचनेनुसार वाहतूक बंदीची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि काही मिनिटांतच यंत्रसामग्री, कामगार आणि अभियंते युद्धपातळीवर कार्यरत झाले.

