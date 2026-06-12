मुंबई

Kalyan: निर्दयीपणाचा कळस! जन्मानंतर अवघ्या सहा दिवसांतच चिमुकलीला कचऱ्यात टाकलं; कल्याणमध्ये हृदयद्रावक घटना

Kalyan News: कल्याणमध्ये सहा दिवसांची नवजात मुलगी आढळून आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. याप्रकरणी पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.
Newborn Baby Found in garbage

Newborn Baby Found in garbage

ESakal

Mansi Khambe
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कल्याण : कल्याणमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. कचऱ्यात सहा दिवसांची नवजात मुलगी आढळून आली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली असून या प्रकरणी फेकून जाणाऱ्यांचा पोलिसांकडून शोध सुरू असल्याची माहिती आहे.

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