पॅन्ट काढली अन् गुप्तांगात..., पूर्णेकर समर्थकांना पोलिसांची थर्ड डिग्री; अमानुष मारहाण करत अपमानास्पद कृत्य करायला लावलं

ठाणे : प्रदीप पूर्णेकर हत्येच्या निषेधार्थ आंदोलन करणाऱ्या समर्थकांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन अमानुष मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप पूर्णेकर कुटुंबीयांनी केला आहे. कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात तरुणांना थर्ड डिग्री देण्यात आली. तसेच अपमानास्पद कृत्य करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. याची माहिती मिळताच माजी नगरसेवक जयनाथ पूर्णेकर आणि राम पूर्णेकर यांनी शुक्रवारी कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात धाव घेत पोलिसांना जाब विचारला. त्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण झाले होते..पूर्णेकर हत्या प्रकरणात माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांची गुन्हे अन्वेषण शाखेकडून चौकशी सुरू असताना राम यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलनाचा प्रयत्न केला होता. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर समर्थकांनी नौपाडा पोलिस ठाण्याबाहेर गर्दी केली होती..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी! सप्टेंबरचा हप्ता खात्यात जमा होण्यास सुरुवात; १५०० की ३०००? .मीनाक्षी आणि राजेंद्र शिंदे यांना अटक करण्याची मागणी करत समर्थकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. याचे पडसाद मानपाडा, कोलशेत आणि बाळकुम परिसरातही उमटले. नौपाडा-हरिनिवास मार्गावर वाहतूक विस्कळित झाली होती. काही ठिकाणी दगडफेकीच्या घटनाही घडल्या..याप्रकरणी पोलिसांनी २५० हून अधिक जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. दरम्यान, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी गुरुवारी पूर्णेकर कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर आंदोलनात सहभागी असलेल्या काही तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा आरोप आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकलचा पुन्हा खोळंबा! हार्बर मार्गावरील ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड, वाहतूक विस्कळीत; प्रवाशांचे हाल.चौकशीसाठी बोलावलेया आरोपांबाबत कापूरबावडी पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मंजुषा भोंगळे यांनी सांगितले की, गुन्हा दाखल असल्याने दोघांना चौकशीसाठी बोलविण्यात आले होते. तसेच त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.