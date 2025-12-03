मुंबई

Maharashtra Politics: शिवसेना शिंदे गटाला धक्का! शिलेदारानं साथ सोडली; अनेक कार्यकर्ते भाजपात जाणार

Thane Politics: कल्याणमध्ये एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का बसला आहे. अनेक कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. यामुळे आता कल्याणमध्ये भाजपचे बळ वाढले आहे.
डोंबिवली : डोंबिवलीत भाजपाने शिवसेना शिंदे गटाला पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे. शिंदे सेनेचे कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांचे निकटवर्तीय उपतालुका प्रमुख विकास देसले यांच्यासह कल्याण ग्रामीणमधील कार्यकर्त्यांनी बुधवारी भाजपात प्रवेश केला. भाजपचे माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील यांच्या हस्ते हा प्रवेश सोहळा पार पडला.

