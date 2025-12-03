Maharashtra Politics: शिवसेना शिंदे गटाला धक्का! शिलेदारानं साथ सोडली; अनेक कार्यकर्ते भाजपात जाणार

डोंबिवली : डोंबिवलीत भाजपाने शिवसेना शिंदे गटाला पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे. शिंदे सेनेचे कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांचे निकटवर्तीय उपतालुका प्रमुख विकास देसले यांच्यासह कल्याण ग्रामीणमधील कार्यकर्त्यांनी बुधवारी भाजपात प्रवेश केला. भाजपचे माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील यांच्या हस्ते हा प्रवेश सोहळा पार पडला..डोंबिवली पूर्वेतील भाजप कार्यालयात बुधवारी पक्ष प्रवेश सोहळा पार पडला. यावेळी नाना सूर्यवंशी, जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, दीपेश म्हात्रे, राहुल दामले, मंदार हळबे, संतोष केणे, संदीप माळी, रविना माळी यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह प्रवास २० मिनिटांत होणार! देशातील पहिला शहरी रस्ता बोगदा वास्तवात उतरणार; मार्ग कसा असणार?.प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाकडे पाहून अनेक कार्यकर्ते भाजपामध्ये येत असल्याचे दीपेश म्हात्रे यांनी व्यक्त केले. "ही फक्त सुरुवात असून पुढील काही दिवसांत आणखी मोठे प्रवेश होणार आहेत," असेही त्यांनी सांगितले. अंबरनाथमध्ये फर्नांडिस यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला, त्याच धर्तीवर विजय देसले यांनी भाजपात प्रवेश केल्याचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी स्पष्ट केले. "ज्यांना जिथे राजकीय वाटचाल सोयीची वाटते, तिथे ते जात आहेत. आमच्यात सुसंवाद आणि खेळीमेळीचे वातावरण आहे, महायुती टिकून आहे" असेही त्यांनी म्हटले..शिवसेना शिंदे गटाचे कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांचे विकास देसले हे निकटवर्तीय आहेत. कट्टर शिवसैनिक म्हणून देसले हे ओळखले जातात. कल्याण ग्रामीण मध्ये त्यांचे कार्य आहे. भोपर, देसलेपाडा, यासारख्या भागात भाजपाचे वर्चस्व असले तरी शिवसेनेने येथे काटे की टक्कर भाजपाला दिली आहे. तर नांदिवली, सांगावं सारख्या भागात शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. यामुळे येथे सेनेची ताकद भाजपाने कमी करायला घेतली आहे..Ladki Bahin Yojana: १५०० नाही ३००० मिळणार! पण कधी? लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर.विकास देसले यांच्या पक्ष प्रवेशावरून संदीप माळी यांनी सांगितले. "वाद निर्माण करण्यापेक्षा एकत्र येऊन विकासकामे करणे सोयीस्कर असते. गावाच्या विकासाला प्राधान्य देत आम्ही एकत्र आलो असल्याची त्यांची प्रतिक्रिया होती. या प्रवेशामुळे कल्याण ग्रामीणमधील राजकीय समीकरणांमध्ये नवीन हालचाली दिसू लागल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.