Pradeep Purnekar Murder Case : प्रदीप पुर्णेकर हत्या प्रकरणावरून राजकारण तापलं; नरेश म्हस्केंचा विरोधकांना इशारा, म्हणाले...

Naresh Mhaske’s Attack on Opposition Politics : ठाण्यातील प्रदीप पुर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. या घटनेवरून शिवसेना आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नेते नरेश म्हस्के यांनी केला आहे. विरोधकांनी या प्रकरणाचे राजकारण करू नये, अन्यथा शिवसैनिक जशास तसे उत्तर देतील, असा इशाराही म्हस्के यांनी दिला..प्रदीप पुर्णेकर यांच्या हत्येनंतर विरोधकांकडून राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा म्हस्के यांनी केला. ठाणे महानगरपालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये विरोधकांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यामुळे आता पुर्णेकर यांच्या मृत्यूचा आधार घेऊन शिवसेनेला लक्ष्य केले जात असल्याचे ते म्हणाले..Thane Purnekar Case: पूर्णेकर हत्येचा ठाण्यात रस्त्यावर उद्रेक, राम पूर्णेकर यांना ताब्यात घेतल्याने भडका; घोडबंदरसह मुंबई-नाशिक महामार्ग ठप्प.या प्रकरणात शिवसेनेने सुरुवातीपासून संयमाची भूमिका घेतली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी पोलीस आयुक्तांशी संपर्क साधून आरोपींची चौकशी करण्याचे, त्यांना अटक करण्याचे आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली असून, आरोपींना पकडण्यात आले आहे, असे म्हस्के यांनी सांगितले..तपासाबाबत कोणाला आक्षेप असल्यास त्यांनी संबंधित पुरावे एसआयटीकडे सादर करावेत आणि तपासाची मागणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. या प्रकरणात कोणाचाही सहभाग आढळल्यास त्याला पाठीशी घातले जाणार नाही, अशी भूमिका म्हस्के यांनी मांडली. मात्र, केवळ शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य करण्यासाठी या घटनेचा वापर केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला..दरम्यान, या प्रकरणाच्या निषेधार्थ झालेल्या आंदोलनांवरही म्हस्के यांनी नाराजी व्यक्त केली. घोडबंदर रोड आणि नौपाडा परिसरात रस्ते बंद केल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागल्याचे ते म्हणाले. काल घडलेल्या प्रकारांचा अतिरेक झाला असून, ठाण्यातील शिवसैनिक हे सहन करणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.