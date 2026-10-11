३५ वर्षीय प्रसिद्ध अभिनेत्रीच्या शरीराचा सौदा, ठाण्यात हायप्रोफाईल देहविक्रीचे रॅकेट उघड; महिलेला रंगेहाथ अटक

ठाणे : मुंबईतील मिरा रोड आणि खार परिसरानंतर आता ठाण्यात पोलिसांनी देहविक्रीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत एका ३५ वर्षीय प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्रीची सुटका करण्यात आली आहे. ठाण्यातील या हायप्रोफाईल देहविक्रीचे रॅकेट उघडकीस येताच या घटनेमुळे मनोरंजन क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे जिल्ह्यात मिरा-भायंदर रोडवरील एका हॉटेलमध्ये मनोरंजन क्षेत्रातील महिलांना देहव्यापारात अडकवले जात असल्याची माहिती पोलिसांना सूत्रांकडून मिळाली होती. गुप्त माहिती मिळताच पोलिसांनी सापळा रचून देहव्यापार सुरु असणाऱ्या ठिकाणी छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी ३५ वर्षीय अभिनेत्रीची सुटका केली. तसेच एका महिला एजंटला अटक करण्यात आली असून तिच्या पुरुष साथीदाराचा शोध सुरू करण्यात आला आहे..Mumbai Protest: मुंबईत वातावरण तापलं, ठाकरे कुटुंब पोलीस स्थानकात; व्हिडिओ व्हायरल .सध्या, पोलीस आरोपी महिलेची कसून चौकशी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. आरोपी ३९ वर्षीय महिला सेक्स रॅकेटच्या जाळ्यात कोणाला कसं ओढत होती? तसेच याप्रकरणात आणखी कोणाचा आहे? या सेक्स रॅकेटचा धागेदोरे कुठपर्यंत पोहोचले आहेत? याचा पोलीस शोध घेत आहेत..नेमके काय घडले?८ ऑक्टोबर रोजी एका स्वयंसेवी संस्थेने पोलिसांना मीरा-भायंदर रोडवरील एका हॉटेलमध्ये देहविक्री सुरु असल्याची माहिती दिली होती. ही माहिती मिळताच पोलिसांनी त्या हॉटेलमध्ये एक बनावट ग्राहक पाठवला. यानंतर पोलिसांनी छापा टाकत धडक कारवाई केली. यावेळी पोलिसांनी महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकलण्याच्या आरोपाखाली पैसे स्वीकारणाऱ्या आरोपी तबस्सुम उर्फ सोनिया उमर कुरेशी (३९) महिलेला अटक केली..Aaditya Thackeray: आता महाराष्ट्र बंद पाडणार, आदित्य ठाकरेंचा सरकारला इशारा; थेट पोलीस व्हॅनवर चढून....एका स्वयंसेवी संस्थेकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारावर पोलिसांनी ८ ऑक्टोबर रोजी मीरा-भायंदर रोडवरील एका हॉटेलमध्ये बनावट ग्राहक पाठवला. नंतर त्यांनी तिथे छापा टाकला आणि महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकलण्याच्या आरोपाखाली पैसे स्वीकारताना तबस्सुम उर्फ सोनिया उमर कुरेशी (३९) नावाच्या एका महिलेला अटक केली, असे पोलिसांनी सांगितले..आरोपी महिलेवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १४३ तसेच अनैतिक वाहतूक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. ही महिला आणि एक पुरुष आरोपी मनोरंजन क्षेत्रातील टीव्ही मालिका, वेब सिरीज आणि फोटो शूटमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकलत असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.