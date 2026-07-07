Thane Crime: ठाण्यात देहविक्रीचे मोठे रॅकेट! २० महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकलण्याचा कट, ७ महिलांसह ९ जणांवर मकोका

ठाणे : काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील गिरगाव परिसरात वेश्याव्यवसाय सुरु असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी धाड टाकत रॅकेट उद्ध्वस्त केले होते. या प्रकरणात दोन अभिनेत्रींचा समावेश असून यामधील एक प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री होती. या अभिनेत्रींचा सौदा करण्यात आला असून दोन्ही अभिनेत्रींना वेश्याव्यवसायात ढकलणाऱ्या एका महिला मेकअप आर्टिस्टला पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. मुंबईतील वेश्याव्यवसायाचे हे प्रकरण ताजे असताना ठाण्यात अशीच एक घटना घडल्याचे समोर आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण रेल्वे स्थानकाजवळ वेश्याव्यवसायाचे रॅकेट चालवले जात असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी सात महिला आणि दोन पुरुषांविरुद्ध कठोर अशा 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्या' (मोका/MCOCA) अन्वये कारवाई केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे..Navi Mumbai Accident: नवी मुंबईत भरधाव कारचा कहर! १० जणांना चिरडले; २ ठार, ८ जण जखमी.या घटनेत आरोपींनी संघटित गुन्हेगारी टोळी स्थापन केली होती आणि आर्थिक फायद्यासाठी महिलांचे पद्धतशीरपणे शोषण करत होते. पोलिसांनी केलेल्या तपासात असे निष्पन्न झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली, असे सहाय्यक पोलीस आयुक्त (कल्याण) अशोक होनमाने यांनी ही माहिती दिली आहे. पैशांचे आमिष दाखवून २० महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकलण्याचा कट रचल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी या नऊ आरोपींना अटक केली आहे..मुंबईत हाय प्रोफाइल सेक्स रॅकेट प्रकरण उघडमुंबईतील हाय प्रोफाइल सेक्स रॅकेट प्रकरणात दोन अभिनेत्रींची सुटका करण्यात आली. आरोपी महिलेने दोन्ही अभिनेत्रींचा एका रात्रीसाठी प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा सौदा केला होता. देहविक्रीचा सौदा झाल्यानंतर आरोपी मेकअप आर्टिस्ट महिला अभिनेत्रींना गिरगाव येथील हॉटेलमध्ये घेऊन असता पोलिसांनी छापा टाकत आरोपी महिलेला अटक केली..Mumbai News: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर मोठे भगदाड! प्रवाशांचा जीव धोक्यात, वाहतुकीचा प्रश्न ऐरणीवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.