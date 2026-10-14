Gunratna Sadavarte on Eknath Shinde : "ठाण्यातले किती रिक्षावाले बंगल्यात राहतात?"; सदावर्तेंचा खोचक सवाल, एकनाथ शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी

ठाणे : ठाण्यातील पुर्णेकर हत्याप्रकरणावरून ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उपमुख्यमंत्री तथा ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. "ठाण्यातले नेमके किती रिक्षावाले आज आलिशान बंगल्यांमध्ये राहत आहेत?" असा अत्यंत बोचरा सवाल करत सदावर्ते यांनी या हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्याच्या पालकमंत्री पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी आक्रमक मागणी केली आहे. पुर्णेकर कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते..Meerut Blue Drum Murder : देशभरात गाजलेल्या 'निळा ड्रम' हत्याकांडाचा निकाल; मुस्कान रस्तोगी आणि प्रियकर साहिल शुक्लाला थेट फाशीची शिक्षा!."बिल्डरांच्या ड्रीम प्रोजेक्टसाठी पोटचा गोळा गेला"मानपाडा येथील १७२ एकरांच्या क्लस्टर प्रकल्पाचा संदर्भ देत सदावर्ते म्हणाले, "बिल्डरांच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या ड्रीम प्रोजेक्टसाठी एका निष्पाप कुटुंबाचा पोटचा गोळा गेला आहे. आगरी, कोळी आणि भंडारी समाजातील भूमिपुत्रांची अवस्था बिकट झाली आहे. या हत्येनंतर पालकमंत्री म्हणून सांत्वन करण्यासाठी साधा संपर्कही साधला गेला नाही. पालकाचा अर्थ जबाबदारी घेणे असा असतो. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हायची असेल, तर एकनाथ शिंदे यांनी पदावर राहता कामा नये.".पोलीस तपासातील त्रुटींवर बोटपोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढताना ते म्हणाले, "पहिल्या एफआयआरमध्ये नाव का वगळले गेले? पुरवणी जबाबात नाव नोंदवूनही संबंधित व्यक्तीला आरोपी का केले नाही? राजकीय दबावामुळेच ठाणे पोलिसांचा तपास संथ गतीने सुरू आहे." या प्रकरणात पुर्णेकर कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण न्यायालयात खंबीरपणे लढा देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.