Thane Railway Station: कर्मचारी विशेष लोकलचा दरवाजा बंद! ठाणे स्थानकातील संतापजनक प्रकार; प्रवाशांना मनस्ताप

मुंबई : लोकलच्या विलंबामुळे फलाटांवर प्रवाशांची गर्दी उसळली असताना रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठीची विशेष लोकलचे दरवाजे बंद करून चालविण्यात आली. ठाणे स्थानकात प्रवासी लोकलमध्ये चढण्यासाठी धडपडत असताना मोजक्या कर्मचाऱ्यांना घेऊन ही विशेष लोकल पुढे गेली. एका बाजूला सामान्य प्रवाशांची गर्दीतून वाट काढण्यासाठी धडपड सुरू असताना दुसरीकडे कर्मचारी विशेष लोकलचे दरवाजे बंद असल्याने रेल्वेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी धावणारी विशेष लोकल परळ स्थानकातून सायंकाळी ४च्या सुमारास कल्याणच्या दिशेने रवाना होते. या लोकलमध्ये मोजके कर्मचारी प्रवास करत असताना सामान्य प्रवाशांना मात्र गर्दीच्या लोकलमध्ये चढण्यासाठी कसरत करावी लागत होती. .अनेकांना गर्दीमुळे लोकलमध्ये प्रवेशही मिळत नव्हता. त्यामुळे रेल्वे सेवा विस्कळित झालेल्या दिवशी तरी या विशेष लोकलचा वापर प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी करता आला असता, असा सवाल उपस्थित होत आहे..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.गोंधळाच्या दिवशी तरी दिलासा द्या!सामान्य प्रवाशांचे हाल कमी करण्यासाठी प्रशासनाने उपलब्ध साधनांचा योग्य वापर करायला हवा. फलाटांवर प्रचंड गर्दी असताना कर्मचारी विशेष लोकलचे दरवाजे बंद ठेवण्याऐवजी परिस्थितीनुसार प्रवाशांना प्रवासाची मुभा दिली असती, तर गर्दीचा ताण काही प्रमाणात कमी झाला असता, अशी प्रतिक्रिया प्रवासी मिलिंद पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.