ठाणे : गर्दीने खचाखच भरलेले ऐतिहासिक ठाणे स्थानक नवीन वर्षात मोकळा श्वास घेण्यासाठी सज्ज होत आहे. येथील धीम्या मार्गावर १५ डब्यांची लोकल सेवा सुरू करण्यासाठी फलाटांची लांबी वाढवण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. विशेष म्हणजे हे काम डिसेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या विस्तारामुळे ठाणे स्थानकावर १२ ऐवजी १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या थांबण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..ठाणे स्थानक हे मध्य रेल्वेवरील सर्वाधिक गर्दीचे स्थानक आहे. फलाट क्रमांक दोन, तीन, चारवर सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेमध्ये पाय ठेवायलाही जागा नसते. स्थानकातील जलद मार्गावरील फलाटांची लांबी व उंची याआधीच वाढवण्यात आल्याने येथे १५ डब्यांच्या लोकल थांबतात, पण फलाट क्रमांक दोन, तीन आणि चार १५ डब्यांच्या लोकलसाठी तोकडे भासत आहेत. त्यामुळे या मार्गावर १५ डब्यांची लोकल आल्यास ती दोनवेळा थांबवण्यात येते. त्यामुळे प्रवाशांची भांबेरी उडून अनेकवेळा अपघातांना आमंत्रण मिळते. ही स्थिती सुधारण्यासाठी, भविष्यात धीम्या मार्गावर १५ डब्यांच्या लोकल सुरू करून आरामदायी प्रवासासाठी प्रशासनाकडून स्थानकातील तीन फलाटांचा विस्तार करण्यात येत आहे..नियोजित वेळेत काम पूर्ण होणार!ठाणे स्थानकावर वाढत्या गर्दीमुळे १५ डब्यांच्या गाड्या सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने कामाला सुरुवात झाली असून, दिवसरात्र फलाटांचे रुंदीकरण सुरू आहे. डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील निला यांनी दिली..पूर्वीची कामे आणि पुढील योजनामे २०२४ मध्ये फलाट क्रमांक पाचचे रुंदीकरण १० वरून १३ मीटरपर्यंत.पुढील टप्प्यात इतर फलाटांवरही सुधारणा करणार.स्थानकाला आधुनिक सुविधांनी सज्ज करण्याचे उद्दिष्ट..काय होणार बदल?१६.१५ मीटर फलाट दोनची लांबी वाढवली४० मीटरपर्यंत फलाट तीन, चारची लांबी१५ डब्यांच्या लोकल गाड्यांना थांबण्यासाठी सोय.सध्याची स्थितीधीम्या मार्गावर १५ डब्यांची जलद लोकल आल्यास तिला दोनवेळा थांबा द्यावा लागतो.बहुतांश लोकल या जलद मार्गावर धावतात.सध्या १५ डब्यांच्या २० ते २२ फेऱ्या चालवल्या जातात..प्रवाशांना होणार फायदाफलाटांची लांबी वाढवल्यामुळे गर्दी विभागली जाणार.प्रवाशांना बसायला जागा मिळण्याची शक्यता.फलाटांवर उभे राहण्यासाठीही पुरेशी जागा.गर्दी कमी झाल्याने अपघातांचे प्रमाण घटेल.प्रवास अधिक सुरक्षित होण्यास मदत.