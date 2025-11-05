मुंबई

Thane News: ठाणे स्‍थानकाचा होणार कायापालट, प्रवाशांना दिलासा मिळणार; काय होणार बदल?

Central Railway: ठाणे रेल्वे स्थानकातील फलाटांवर काम सुरू असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी लांबी वाढवण्याचे काम जलदगतीने सुरू आहे. यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
Thane Railway station Platform Construction

Thane Railway station Platform Construction

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : गर्दीने खचाखच भरलेले ऐतिहासिक ठाणे स्थानक नवीन वर्षात मोकळा श्वास घेण्यासाठी सज्ज होत आहे. येथील धीम्या मार्गावर १५ डब्यांची लोकल सेवा सुरू करण्यासाठी फलाटांची लांबी वाढवण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. विशेष म्हणजे हे काम डिसेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या विस्तारामुळे ठाणे स्थानकावर १२ ऐवजी १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या थांबण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

