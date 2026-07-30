ठाणे स्टेशनच्या कॅन्टीनमध्ये किळसवाणा प्रकार! सँडविचसाठी वापरणाऱ्या टोमॅटोवर उंदराचा वावर, Viral Videoनंतर रेल्वेची कारवाई

ठाणे : दोन दिवसांपूर्वीच बदलापूर येथील अय्यंगार बेकरीत खारी ठेवलेल्या ट्रेमध्ये उंदीर फिरत असल्याचा कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर आता ठाणे रेल्वे स्टेशन कॅन्टीनमधील खाद्य पदार्थांवर उंदीर फिरत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या प्रकारामुळे रेल्वे स्टेशनवरील खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवरील अन्न स्वच्छतेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत..सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, ठाणे रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ वरील कॅन्टीनमध्ये एक उंदीर टोमॅटो खाताना दिसत आहे. हा टोमॅटो सँडविच किंवा इतर पदार्थ बनवण्यासाठी वापरला जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांपैकी एक असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ व्हायरल होताच रेल्वे प्रवाशांनी भारतीय रेल्वेच्या अन्नाचा दर्जा आणि स्वच्छतेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..Mumbai News: आरामदायी गाड्यांवर महापालिकेची उधळपट्टी! पदाधिकाऱ्यांवरील २ कोटी १६ लाखांचा खर्च वाया, नव्या गाड्या सहा महिन्यांत आवडेनाशा .स्टॉलवर कारवाईमध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ठाणे स्थानकाच्या प्रतीक्षागृहात असलेल्या एका स्टॉलबाबत तक्रार आली होती. सोशल मीडियावर तक्रार मिळाल्यानंतर, रेल्वे प्रशासनाने संबधित स्टॉलवर स्वच्छता आणि आरोग्य मानकांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याप्रकरणी तातडीने कारवाई केली. मध्य रेल्वेने संबंधित कंत्राटदारावर कठोर कारवाई केली असून पुढील ७ दिवसांसाठी हा खाद्यपदार्थांचा स्टॉल सील करण्यात आला आहे. तसेच कंत्राटदारावर १५,००० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.