Thane Rain Video : ठाण्यात पावसाचा कहर, खासदार श्रीकांत शिंदेंच्या घरातही शिरले पाणी

Thane Rain : रस्ते जलमय झाले असून नागरिकांना गुडघाभर पाण्यातून वाट काढावी लागत आहे. दरम्यान ठाणे आणि डोंबिवलीतील रस्त्यांना नद्यांचे स्वरुप आले असून खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या बंगल्यात सह अनेक घरांत पाणी शिरले आहे.
Floodwater entered homes in Thane’s Diaghar area where snakes were spotted floating, creating panic among residents.
Yashwant Kshirsagar
मुंबईसह ,नवी मुंबई ठाणे भिवंडीमध्येही मंगळवार पहाटेपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे. या पावसामुळे रस्ते जलमय झाले असून नागरिकांना गुडघाभर पाण्यातून वाट काढावी लागत आहे. दरम्यान ठाणे आणि डोंबिवलीतील रस्त्यांना नद्यांचे स्वरुप आले असून खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या बंगल्यात सह अनेक घरांत पाणी शिरले आहे.

Thane
flood live news
monsoon update

