Rapido Service: रॅपिडो बाइककडून लूट! बेकायदा प्रवासी वाहतुकीतून मनमानी भाडे आकारणी

ठाणे शहर : ठाणे शहरात रॅपिडो बाइक टॅक्सी चालकांकडून प्रवाशांची बेकायदा वाहतूक सुरू असून, जादा भाडे आकारून प्रवाशांची लूट केली जात आहे. शासन आणि परिवहन विभागाचा प्रवासी वाहतूक परवाना नसतानाही शहरात बिनधास्तपणे प्रवाशांची वाहतूक केली जात आहे. प्रवाशांच्या मजबुरीचा गैरफायदा घेत हे बाईकर्स रिक्षाच्या भाड्यापेक्षा दुप्पट, तिप्पट भाडे आकारत आहेत. प्रवाशाला वाहून नेताना त्याच्या सुरक्षेची कोणतीही काळजी घेतली जात नाही..शहरातील नागरिक वाहतूक कोंडीने त्रस्त झाले आहेत. अशावेळी काहींना कामावर जाण्यासाठी रिक्षा, बस वेळववर मिळत नाहीत, तर अशावेळी बसमध्येही मोठी गर्दी असते. अशात गरजू प्रवाशांना कामावर लवकर पोहोचवण्यासाठी ठाण्यात बाइक टॅक्सीचा वापर केला जात आहे. रॅपिडो नावाच्या ॲपच्या माध्यमातून हा व्यवसाय बिनदिक्कतपणे सुरू आहे..Weather Update: हवा प्रदूषण धोक्याच्या पातळीवर! एक्यूआयची आकडेवारी समोर; नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर.प्रवाशाने ॲपवरून मागणी केल्यास अवघ्या दोन-तीन मिनिटात बाइक त्याच्यासमोर उभी राहून तो इच्छितस्थळी घेऊन जातो, मात्र त्या प्रवाशाला त्यासाठी जादा भाडे द्यावे अदा करावे लागते. शिवाय या अनधिकृत वाहतुकीमुळे रिक्षा, टॅक्सी चालकांनादेखील आर्थिक नुकसान होत आहे..गरजेचा फायदाप्रवाशाने ॲपवरून इच्छितस्थळी जाण्यासाठी रॅपिडो बाइकची मागणी करताच त्याची गरज ओळखून मनमानी भाडे सांगितले जाते. वाहतूक कोंडी, कामाची वेळ आदी बाबी विचारात घेऊन दर घेतला जातो..शेअरिंग रिक्षापेक्षा तिप्पट, चौपट दरठाण्यात शेअरिंग रिक्षाची सुविधा आहे. या रिक्षाच्या भाड्याच्या तिप्पट भाडे हे बाइकवाले घेतात. त्यामुळे ठाण्यात त्यांचा सुळसुळाट झाला आहे..Mumbai Metro News: मुंबई मेट्रो सेवा विस्कळीत! दोन मार्गिकांवर तांत्रिक बिघाड; प्रवाशांचा खोळंबा.पुण्यात दणकापुण्यात प्रादेशिक परिवहनचे नियम धाब्यावर बसवून सुरू असलेली बाइक वाहतूक तेथील रिक्षा, टॅक्सी चालकांनी विरोध करून बंद पाडली आहे. ठाण्यात मात्र ती बिनधास्तपणे सुरू आहे..भाडे बाइक रिक्षाठाणे रेल्वे स्थानक ते कासारवडवली - (रात्री ८: ४८वा) १३१ ५०कासारवडवली ते ठाणे रेल्वे स्थानक (सकाळी १०:०७) १३५ ५०ठाणे रेल्वे स्थानक ते कापूरबावडी - ७३ ३०स्थानक ते अशार आय टी पार्क - १३१ २५स्थानक ते लोकमान्य नगर - १३० २५.रिक्षाचालकाकडून प्रवाशांची सुरक्षित वाहतूक केली जाते. अनधिकृत ॲपवरून बाइक बुक करून होणारी वाहतूक मात्र धोकादायक आहे. अशा वाहतुकीवर बंदी आणावी, अशी मागणी परिवहनमंत्री आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे वारंवार करण्यात आली आहे.- दयानंद गायकवाड, अध्यक्ष, प्रहार जनशक्ती रिक्षा टॅक्सी युनियन.