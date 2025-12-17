RTO Action: ओला, उबेर, रॅपिडोवर आरटीओचा छापा; नियम भंगाची दंडात्मक कारवाई!

ठाणे : रॅपिडो बाईकला प्रवाशी वाहतुकीची परवानगी नसताना ठाण्यात अशा प्रकारची वाहतूक सुरु आहे. या अनधिकृत वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) सतर्क झाला आहे. आठ महिन्यात या विभागाने 82 जणांवर कारवाई केली आहे. आरटीओच्या धडक कारवाईने प्रवाशांची धोकादायक पद्धतीने वाहतूक करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत..रिक्षा, टॅक्सीमधून केली जाणारी प्रवाशी वाहतूक सार्वजनिक वाहतूक गटात येते. त्यामुळे प्रवाशांची वाहतूक करताना रिक्षा, टॅक्सी वाहन चालकांना वाहतूक नियमांचे पालन करावे लागते. हाच नियम ओला, उबेर, रॅपिडो चालकांना देखील आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही वाहतूक नियमांचा भंग केल्याची कारवाई केली जाते. ठाणे आरटीओने आठ महिन्यांत (1 एप्रिल ते 18 नोव्हेंबर) एकूण 101 रॅपिडो, ओला, उबेर चालकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. या वाहन चालकांनी वाहतूक परवाना नियमांचा भंग केला होता..Mumbai Local Train Chaos: अरे ‘उतरायचं कसं?’! दरवाजे न उघडल्याने प्रवासी ट्रेनमध्येच अडकले; दादरमध्ये मोठा गोंधळ, व्हिडिओ व्हायरल.सर्वाधिक कारवाई ठाण्यात करण्यात आली आहे. ठाण्यात रॅपिडो बाईकला प्रवाशी वाहतूकीला परवानगी देण्यात आली नसतानाही विना परवाना प्रवाशांची वाहतूक केल्याने आरटीओने त्यांच्याकडून 60,500 रुपयांचा दंड वसुल केला आहे..ठाणे : 82रॅपिडो - 59ओला - 15उबेर - 8बोरिवली : 8रॅपिडो - 2ओला - 2उबेर - 4वसई : 11रॅपिडो - 4ओला - 7उबेर -3.Thane Politics: कल्याण डोंबिवलीत राजकीय उलथापालथ! मनसेचे शिलेदार बाहेर, राज ठाकरेंची संघटनात्मक खेळी.बाइक टॅक्सीबाबत बैठकशासनाने ई-बाइक धोरण नुकतेच जाहीर केले असून, अनेक ॲपआधारित बाइक टॅक्सी कंपन्यांनी व्यवसाय सुरू केला आहे. चालकांना नियमावली व प्रवासी सुरक्षेसंबंधी कोणतेही प्रशिक्षण न देता त्यांची नियुक्ती करून त्या खासगी अथवा साध्या बाइकद्वारे प्रवासी सेवा दिली जात आहे. मात्र बेकायदा प्रवासी वाहतूक करून प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या ‘रॅपिडो’, ‘उबर’ यांसारख्या ॲपआधारित बाइक टॅक्सी कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल करा, असे निर्देश परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोटार परिवहन विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार मुंबईत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तरीही या कंपन्यांची मुजाेरी कायम असल्यामुळे परिवहन विभागाने बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत कंपन्यांना देण्यात आलेला तात्पुरता परवाना रद्द करण्याबाबत निर्णय हाेण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.