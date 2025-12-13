मुंबई

Thane Water Supply: ठाणेकरांनो पाणी जपून वापरा! पुन्हा जलवाहिनी फुटल्याने मोठे नुकसान, ५० टक्के पाणीकपात; कधीपर्यंत? जाणून घ्या...

Water Supply Cut: ठाणे टेमघर येथून पाणीपुरवठा करणारी वाहिनी पुन्हा फुटली आहे. यामुळे ठाणेकरांना ५० टक्के पाणीकपातीला सामोरे जावे लागणार आहे.
ठाणे : मागील तीन दिवसांपासून ३० टक्के पाणीकपातीची झळ सोसणाऱ्या ठाणेकरांच्या अडचणीत आणखीन वाढ झाली आहे. टेमघर येथून पाणीपुरवठा करणारी वाहिनी पुन्हा फुटल्यामुळे आता ठाणेकरांना ५० टक्के कपातीला सामोरे जावे लागणार आहे.

