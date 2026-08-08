Thane: ठाण्याच्या शाळेत धक्कादायक प्रकार, विद्यार्थ्याचा अमली पदार्थ सेवनाचा व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : राज्यभरात अमली पदार्थांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाकडून कठोर कारवाई केली जात आहे. अमली पदार्थांची खरेदी आणि विक्री करणाऱ्यांना अटक केली जात आहे. अशातच ठाण्यात एका शाळकरी मुलाचा ड्रग्ज सेवनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमुळे शाळकरी मुलांमध्ये अमली पदार्थांचा वापर वाढतोय का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे येथील एक शाळकरी मुलगा ड्रग्ज सेवन करत असल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. सदरचा व्हिडिओ एका खाजगी शाळेचा असून ज्यामध्ये शाळेच्या गणवेशात एक विद्यार्थी शाळेच्या वर्गातच ड्रग्ससेवन करत असताना व्हिडिओतून दिसून येत आहे. व्हिडिओ व्हायरल होताच संबंधित व्हिडिओची पडताळणी करून सदर शाळेचा शोध घेत असल्याची प्राथमिक माहिती ठाणे पोलिसांनी दिली आहे..Mumbai Crime : लोकलमधील मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल; आरोपी १२ तासांत ताब्यात.दीड कोटीचे कोकेन जप्तमुंबईच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या कारवाईत वाडीबंदर आणि माटुंगा परिसरातून सुमारे दीड कोटीचे कोकेन, २७लाखांचे एमडी आणि एक्स्टेंसी गोळ्या जप्त केल्या. पथकाच्या वरळी कक्षाने वाडीबंदर परिसरातील गस्तीदरम्यान संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या व्यक्तीस ताब्यात घेतले. झाडाझडतीत त्याच्या ताब्यातून १५३ ग्रॅम कोकेनसाठा जप्त करण्यात आला. .या व्यक्तीस अटक करून पुढील कारवाईसाठी डोंगरी पोलिसांच्या हवाली करण्यात आले. अन्य कारवाईत आझाद मैदान कक्षाने माटुंगा येथील पाच उद्यान परिसरात छापा घालून ६८ ग्रॅम एमडी आणि एक्स्टेंसीच्या १०० गोळ्या जप्त केल्या. या कारवाईतही एका व्यक्तीस अटक करण्यात आली..मुंबईत भररस्त्यात बर्थडेचा धिंगाणा! बोनेटवर केक कटिंग अन् एअरगनने गोळीबार, भाजप कार्यकर्त्यासह १० जणांना अटक; Video Viral .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.