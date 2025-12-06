सायबर ठगीचा नवा फंडा! एक WhatsApp ग्रुप अन् ठाण्यातील ज्येष्ठ नागरिकाला बसला १.०६ कोटींचा फटका, नेमकं काय घडलं?

सायबर गुन्हेगारीचा एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याद्वारे ठाणे शहरातील एका ७८ वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकाची तब्बल १.०६ कोटी रुपयांनी आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. यावेळी आरोपीने गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अधिक परताव्याचं आमिष देत या जेष्ठ नागरिकाला फसवलं आहे. त्याच्या तक्रारीनंतर याप्रकरणी आता गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचीही माहिती आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठाणे शहरात राहणाऱ्या एका जेष्ठ नागरिकाला काही दिवसांपूर्वी एक फोन आला होता. यावेळी त्याला आर्थिक गुंतवणूक केल्यास जास्तीत जास्त परतावा देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. जेष्ठ व्यक्तीने त्याच्यावर विश्वास ठेवला. त्यानंतर त्याला एका व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी करण्यात आलं. त्याचा विश्वास बसावा म्हणून त्याला थोडा परतावाही देण्यात आला..Nagpur Scam: ट्रेडिंगच्या बहाण्याने एक कोटीने फसवणूक; सदर पोलिसाकडून पाच ठकबाजांविरुद्ध गुन्हा .काही दिवसांनंतर त्याला गुंतवणुकीसाठी असलेल्या आणखी एका ग्रुपमध्ये सहभागी करण्यात आलं. यावेळी यावेळी जेष्ठ नागरिकाने आरोपीच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये २१ वेगवेगळ्या खात्यात एकूण १.०६ कोटी रुपये ट्रान्सफर केले. आपल्याला मोठा परतावा मिळेलं, या आशेवर त्याने गुंतवणूक सुरु ठेवली. परंतु पीडित व्यक्तीने परतावा मागताच आरोपीने प्रतिसाद देणं बंद केलं..Jalgaon Cyber Fraud : एकाने गमावले ४.६१ लाख तर, दुसऱ्याने ५.३५ लाख! जळगावात ऑनलाइन फसवणुकीचे वाढते प्रकार.अशवेळी आपली फसवणूक झाल्याचं जेष्ठ नागरिकाच्या लक्षात आलं. त्यामुळे त्याने तत्काळ सायबर पोलीसात धाव घेतली. तसेच तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे आता गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरु करण्यात आला आहे. तसेच आरोपीची ओळख पटवण्याचं काम सुरु असून देवाणघेवाण झालेल्या खात्यांबाबत माहिती घेत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. नागरिकांनी अशाप्रकारे आमिषाला बळी पडू नये, असं आवाहनही पोलिसांकडून करण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.