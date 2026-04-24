Thane News: शिवशाही बसला आग! ठाण्यात सॅटिस पुलावरील घटनेत १४ प्रवासी बचावले

ठाणे : ठाणे रेल्वे स्थानकाजवळील सॅटिस ब्रिजवर गुरुवारी (ता. २३) दुपारच्या सुमारास महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या (एसटी) शिवशाही एसी बसने अचानक पेट घेतल्याची घटना घडली. या घटनेत जीवितहानी झालेली नसून प्रवास करणारे सर्व १४ प्रवासी तसेच चालक-वाहक सुरक्षित बाहेर पडल्याने थोडक्यात बचावले. आगीवरील नियंत्रणासाठी एक तासाचा कालावधी लागला असून, आगीत बस जळून खाक झाली आहे..ठाणे रेल्वे स्थानकाच्या लगत असलेल्या डॉ. नारायण विष्णू तथा नानासाहेब धर्माधिकारी पादचारी पुलाजवळ ही घटना घडली. स्वारगेट ते वसई या मार्गावरील वसई आगारातील शिवशाही बस ठाणे स्थानक येथील बस स्थानकातून पुढे जात असताना त्या बसला अचानक आग लागली. त्या बसला आग लागताच चालक संतोष गवळी व वाहक मिलिंद सोनावणे यांनी तत्परता दाखवत सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले..बसमध्ये एकूण १४ प्रवासी प्रवास करत होते. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, पोलिस व वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या वेळी पाचारण केलेल्या एक फायर इंजिन, रेस्क्यू वाहन व वॉटर टँकरच्या मदतीने अग्निशमन दलाच्या जवानांनी त्या आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. सुमारे एक तासाने ती आग पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यात यश आले. या घटनेदरम्यान काही काळ वाहतूकही विस्कळित झाली होती..सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवरएकत्रित पुनर्विकासाच्या कामात ठाणे स्थानक परिसरातील जुन्या अग्निशमन केंद्राची जागा घेण्यात आली आहे. परिणामी, हे केंद्र साकेतसारख्या दूरच्या भागात तात्पुरते स्थलांतरित करण्यात आले. या निर्णयामुळे स्थानक परिसर, मुख्य बाजारपेठ आणि सिव्हिल हॉस्पिटल यांसारख्या संवेदनशील भागांपासून अग्निशमन दल दूर गेले आहे..'दादोजी कोंडदेव स्टेडियमच्या आवारात जर तात्पुरत्या स्वरूपात अग्निशमन दलाची एक गाडी तैनात असती, तर जवान अवघ्या ५ ते १० मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचले असते आणि बसचे नुकसान टाळता आले असते. यासंदर्भात वारंवार महापालिकेकडे मागणी केली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाले,' असे मत भाजप नगरसेविका नम्रता जयेंद्र कोळी यांनी व्यक्त केले. कोळी यांनी यापूर्वीच पत्रव्यवहार करून महापालिकेचे लक्ष वेधले होते. मात्र, अग्निशमन दलाने याची दखल न घेतल्याने आज 'शिवशाही'चे मोठे नुकसान झाले..पैसे जळाले; दागिने वाचलेबसमधील काही प्रवाशांच्या बॅगेतील सामान जळून खाक झाले, तर या घटनेत एका महिला प्रवाशाच्या बॅगेतील हजारो रुपये आणि १० ते १५ साड्या जळून खाक झाल्या, तर दुसऱ्या एका कुटुंबाने बॅग बाहेर काढल्यामुळे सुमारे साडेतीन तोळ्यांचे दागिने आगीतून वाचवण्यात यश आले. मात्र, त्यांच्या बॅगेतील नवीन कपडे जळाले. हे दोन्ही प्रवासी पुण्याहून अनुक्रमे वसई आणि वापी येथे निघाले होते. दरम्यान, आगीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.