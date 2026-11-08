मुंबई

Thane Crime: धक्कादायक! २० दिवसांच्या बाळाची विक्री, अडीच लाखांना सौदा; जन्मदात्या आईकडून घेतलं अन् रत्नागिरीत विकलं

Crime News: ठाण्यातून अवघ्या २० दिवसांच्या बाळाची अडीच लाख रुपयांना विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. या प्रकरणामुळे खळबळ उडाली आहे.
Thane Crime 20-day-old baby sold

Thane Crime 20-day-old baby sold

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : मुंब्रा येथे अवघ्या २० दिवसांच्या बाळाची अडीच लाख रुपयांना विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बाळाच्या विक्रीसाठी आईवर दबाव आणण्यात आला. तसेच हा प्रकार उघड होऊ नये म्हणून आई आणि तिच्या बहिणीला मारहाण करून त्यांच्याकडील पैसेही जबरदस्तीने काढून घेण्यात आले.

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