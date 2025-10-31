मुंबई

ST Bus Travel: एसटीला लाडक्या बहिणींची साथ! १२ दिवसांत पाच लाखांहून अधिक महिलांचा प्रवास; उत्पन्नात मोठी वाढ

MSRTC: ठाणे एसटी विभागात १२ दिवसांत १२ लाख १२ हजार ७६६ प्रवाशांनी प्रवास केला असून एसटी विभागाचे उत्पन्न एक कोटी १५ लाखांनी वाढले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे शहर : मोडकळीस आलेली वाहने आणि अपुरे मनुष्यबळ असतानाही ठाणे एसटी विभागाने दिवाळीच्या जादा प्रवासात चांगली कामगिरी केली आहे. अवघ्या १२ दिवसांमध्ये एसटीने १२ लाख १२ हजार ७६६ प्रवाशांची वाहतूक करून १२ कोटी ८२ लाखांचे उत्पन्न मिळवले.

