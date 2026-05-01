Thane: ठाणे एसटीची घसरगुंडी! राज्यस्तरीय कामगिरी परीक्षणात आगारांना नकारात्मक गुण

ठाणे शहर : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या राज्यस्तरीय कामगिरी परीक्षणात ठाणे एसटी विभागाची कामगिरी घसरल्याचे समोर आले आहे. विभागातील कल्याण, ठाणे-१ आणि ठाणे-२ या आगारांना अनुक्रमे वजा ३३, वजा २९ आणि वजा २० असे नकारात्मक गुण मिळाल्याने विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परिवहन मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच एसटी सेवेची गुणवत्ता खालावल्याची चर्चा प्रवासी वर्गात सुरू झाली आहे..ठाणे जिल्ह्यातील एसटी विभाग राज्यातील महत्त्वाच्या विभागांपैकी एक मानला जातो. मात्र, सध्या जिल्ह्यातील एसटी विभागाला ११ कोटी रुपयांच्या तोट्याचा सामना करावा लागत आहे. हा आर्थिक ताण कमी करण्याचे आव्हान अधिकाऱ्यांसमोर असतानाच राज्यस्तरीय निरीक्षणात विभागाची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..महामंडळाकडून एप्रिल ते मार्च या कालावधीतील कामकाजाचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये प्रवासी सुरक्षा, अपघातांचे प्रमाण, गाड्यांची वाहतूक क्षमता, नियोजित फेऱ्यांचे प्रमाण, किलोमीटर धावसंख्या आदी निकषांवर मूल्यांकन करण्यात आले. ठाणे विभागातील काही आगारांची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा खालावल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..ठाणे विभागात एकूण आठ आगारांचा समावेश असून, या आगारांतून राज्यभर, तसेच राज्याबाहेरही एसटी सेवा चालवली जाते. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लाखो प्रवाशांसाठी एसटी ही महत्त्वाची वाहतूक सेवा मानली जाते. त्यामुळे सेवा अधिक सुरक्षित आणि दर्जेदार ठेवण्यासाठी महामंडळाकडून नियमित परीक्षण केले जाते..यंदाच्या निरीक्षणात अपघातांचे वाढते प्रमाण, कमी गाड्या वाहतुकीला सोडणे, नियोजित किलोमीटरपेक्षा कमी प्रवास करणे आदी सेवांमध्ये झालेल्या त्रुटींमुळे ठाणे विभागाच्या गुणांमध्ये कपात करण्यात आल्याचे समोर आले आहे..विशेषतः कल्याण, ठाणे-१ आणि ठाणे-२ ही आगारे असमाधानकारक कामगिरी करणारी म्हणून नोंदवली आहेत. या संदर्भात विभाग नियंत्रक सागर पळसुले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला..प्रमुख समस्यावाढते अपघातगाड्यांच्या नियोजित फेर्यांमध्ये कपातकमीकिलोमीटर धावसंख्११ कोटी रुपयांचा तोटा.आगारनिहाय गुणांकनकल्याण : वजा ३३ठाणे-१ : वजा २९वाडा : वजा २५ठाणे-२ : वजा २०भिवंडी : ०मुरबाड : ४शहापूर : ४८.त्रुटी शोधून सुधारणा करा!राज्यातील चांगली कामगिरी करणाऱ्या आगारांचे अभिनंदन करताना, कमी गुण मिळालेल्या आगारांनी त्रुटी शोधून सुधारणा करण्यासाठी एकजुटीने काम करावे, असे निर्देश महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांनी दिले आहेत.