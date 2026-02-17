ठाण्यात १६ वर्षीय मुलीनं १४ व्या मजल्यावरून मारली उडी, घटनास्थळी सापडली चिठ्ठी; नेमकं काय घडलं?

Thane 16 Year Old Girl Death : ठाण्यात एका १६ वर्षीय मुलीने इमारतीच्या १४ व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्यानं खळबळ उडालीय. सोमवारी सायंकाळी ४ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. श्रेया विश्वकर्मा असं मुलीचं नाव असून ती अकरावीत शिकत होती. आत्महत्येआधी तिनं सुसाइड नोटही लिहून ठेवली होती. तिने आत्महत्या नेमकी का केली? याचा तपास आता पोलीस करत आहेत..पोलिसांनी सांगितले की, मोगरपाडा इथल्या शुभसंकेत को ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या १४व्या मजल्यावरून श्रेयाने उडी मारली. घराच्या बाल्कनीतून तिने उडी मारत आयुष्य संपवलं. घटना घडली तेव्हा तिचे कुटुंबिय घरात नव्हते. श्रेयाने उडी मारल्यानंतर अचानक मोठा आवाज झाल्यानंतर सोसायटीतील लोकांना याची माहिती समजली. त्यांनी पोलिसांना कळवल्यानंतर तिला रुग्णालयात नेण्यात आलं..चूक नसतानाही प्राचार्यांकडून सर्वांसमोर पाईपने मारहाण, अपमान जिव्हारी; १९ वर्षीय विद्यार्थ्यानं संपवलं आयुष्य.घटनास्थळी श्रेयाने लिहिलेली चिठ्ठीही सापडली आहे. त्यात लिहिलं होतं की, घरच्यांसाठी ओझं बनू नका, नेहमी आनंदी रहा. तिच्या या सुसाइड नोटमुळे हे प्रकरण आणखी संवेदनशील बनलं आहे. श्रेया नैराश्यात होती असं सांगण्यात येत आहे. सुसाइड नोटमधील हस्ताक्षर तपासलं जाणार आहे. या प्रकरणी कुटुंबियांचीही चौकशी करण्यात येतेय..श्रेया सोसायटीत खाली कोसळल्यानंतर ती गंभीर जखमी झाली होती. तिला जवळच्याच खासगी रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र डॉक्टरांनी उपचाराआधीच तिचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं. तिचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. प्राथमिक तपासात ही आत्महत्या असल्याचं पोलिसांनी म्हटलंय. परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेजची तपासणी केली जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.