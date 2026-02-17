मुंबई

ठाण्यात १६ वर्षीय मुलीनं १४ व्या मजल्यावरून मारली उडी, घटनास्थळी सापडली चिठ्ठी; नेमकं काय घडलं?

Thane 16 year old girl suicide : ठाण्यात अकरावीत शिकणाऱ्या १६ वर्षीय मुलीनं १४व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय. नैराश्यातून तिने हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचं सांगण्यात येत आहे.
Thane Teen Dies After Jump From 14th Floor

Thane Teen Dies After Jump From 14th Floor

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Thane 16 Year Old Girl Death : ठाण्यात एका १६ वर्षीय मुलीने इमारतीच्या १४ व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्यानं खळबळ उडालीय. सोमवारी सायंकाळी ४ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. श्रेया विश्वकर्मा असं मुलीचं नाव असून ती अकरावीत शिकत होती. आत्महत्येआधी तिनं सुसाइड नोटही लिहून ठेवली होती. तिने आत्महत्या नेमकी का केली? याचा तपास आता पोलीस करत आहेत.

Loading content, please wait...
Thane
crime
Mumbai
Suicide cases in Maharashtra

Related Stories

No stories found.