Thane Traffic: बंदी आदेशाचे सर्रास उल्लंघन! ठाणे-भाईंदर मार्गावर अवजड वाहनांच्या प्रवेशाने कोंडी

Ghodbunder Road Traffic: गायमुख घाटमाथ्यावर रस्ते कामामुळे अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी केली आहे. मात्र बंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे प्रचंड कोंडी झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे शहर : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीतील गायमुख घाटमाथ्यावर सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामामुळे रविवारी (ता. १२) नागरिकांना कोंडीचा सामना करावा लागला. याकरिता वाहतूक विभागाने शनिवारी (ता. ११) रात्रीपासून अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी लागू केली; मात्र पालघर, चिंचोटी आणि कापूरबावडी नाक्यावर या आदेशाचे पालन केले गेले नाही. न्हावा-शेवा बंदर आणि पालघर, वसई, गुजरातकडून येणाऱ्या अवजड वाहनांनी शहरात प्रवेश केल्याने प्रचंड कोंडी झाली. त्यातच रविवारी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास ठाणे-घोडबंदर वाहिनीवर उलटल्याने कोंडीमध्ये भर पडली.

