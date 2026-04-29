Thane: ठाणेकरांवर पाणीटंचाईच्या झळा, दररोज ७५ टँकरचा पाणीपुरवठा, नागरिकांची मोठी कसरत

ठाणे : ठाणे शहरात उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच पाणीटंचाईचे संकट तीव्र होत असून महापालिकेला दररोज टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. स्वतःचे धरण नसल्याने दरवर्षी निर्माण होणारी ही समस्या यंदाही कायम असून शहरातील अनेक भागांमध्ये नागरिकांना पाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. एप्रिल महिन्यात सध्या शहरातील विविध भागांत दररोज सरासरी ७५ टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. विशेषतः घोडबंदर, दिवा, मुंब्रा आणि कळवा परिसरात ही समस्या अधिक तीव्र झाली आहे..गेल्या काही वर्षांत ठाणे शहराचे झपाट्याने नागरीकरण झाले असून लोकसंख्या २७ लाखांच्या पुढे पोहोचली आहे. सध्या चार स्त्रोतांमधून दररोज सुमारे ५९० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जात असला तरी वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत तो अपुरा ठरत आहे. परिणामी अनेक गृहसंकुलांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे..महापालिकेकडून ज्या भागात नियमित पाणीपुरवठा करणे शक्य नाही, त्या ठिकाणी टँकरद्वारे मोफत पाणी दिले जाते. तर काही गृहसंकुलांकडून ठराविक शुल्क आकारले जाते. नागरिकांनी स्वतःचा टँकर आणल्यास ७०० रुपये दर आकारला जातो, तर महापालिकेच्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केल्यास एक हजार रुपये मोजावे लागतात, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाने दिली..नव्याने विकसित झालेल्या घोडबंदर पट्ट्यातील ओवळा, वाघबीळ, पाटलीपाडा या भागांसह दिवा, कळवा आणि मुंब्रा परिसरात पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक आहे. काही प्रमाणात मध्यवर्ती ठाणे शहरालाही या समस्येचा फटका बसत आहे..दरम्यान, घोडबंदर परिसराला वाढीव पाणीपुरवठा मिळावा यासाठी ठाणे महापालिकेने डिसेंबर २०२४ मध्ये मुंबई महापालिकेकडे दररोज ५० दशलक्ष लिटर पाणी देण्याची मागणी केली होती. मात्र मुंबईकडून केवळ ५ दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे या भागातील समस्या कायम आहे..टँकरसाठी सव्वा कोटींचा प्रस्ताव मंजूरठाणे महापालिका क्षेत्रातील पाणीटंचाई लक्षात घेता दिवा आणि घोडबंदर परिसरातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी खासगी टँकर भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी वर्षाला सुमारे सव्वा कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, एप्रिल महिन्यातील महासभेत यास मंजुरी देण्यात आली आहे.