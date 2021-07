"राज्य सरकारचे योग्य नियोजन नसल्याने लसीकरण मोहिमेला फटका"

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांचे मत

मुंबई: राज्य सरकारचे नियोजन योग्य नसल्याने त्याचा फटका लसीकरण मोहिमेला बसत असल्याचे रोखठोक मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी व्यक्त केले. ग्रामीण भागात याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. अनेक ठिकाणच्या केंद्रांवर सध्या लसी उपलब्ध नाहीत. त्यातच लोकांमध्येही लसीकरणाबाबत फारशी जागृती दिसत नसल्याने लसीकरण मोहिम काहीशी मंदावली आहे, असेही डॉ. भोंडवे म्हणाले. त्यामुळे लसीकरण न झालेली लोकं तसेच सध्याचा लसीकरणाचा वेग पाहिला तर राज्यातील संपूर्ण लसीकरण व्हायला अजून कमीत कमी एक वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. (The vaccination drive slowed down due to lack of proper planning by the state government Says IMA former Doctor)

लसींचा तुटवड्यामुळे राज्यात लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. गेल्या पाच महिन्यात राज्यात जेमतेम 3 कोटी 69 हजार 790 (30%) व्यक्तींची लसीकरण झाले आहे. याच वेगात लसीकरण सुरू राहिले, तर संपूर्ण राज्यातील लसीकरण पूर्ण व्हायला एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यात 16 जानेवारी पासून लसीकरणाला सुरुवात झाली. गेल्या पाच महिन्यात 3 जुलै पर्यंत एकूण 3 कोटी 69 हजार 790 व्यक्तींचे लसीकरण झाले. यामध्ये केंद्राकडून मिळालेल्या 2 कोटी 75 लाख 59 हजार 060 डोस व राज्याने मिळवलेल्या 25 लक्ष 10 हजार 739 डोस चा समावेश आहे.

राज्यात सध्या दिवसाला 3 लाखांच्या वर लसीकरण होत आहे. 5 जुलै ला राज्यात 3,25,518 लोकांचे लसीकरण झाले. मात्र हा वेग खूपच कमी आहे. त्यातच लसींचा पुरवठा बंद झाला की अनेक लसीकरण केंद्र बंद ठेवावी लागतात. त्यामुळे लसीकरण अधिक लांबण्याची शक्यता आहे. राज्यात अद्याप साधारणत: साडे सहा कोटी लोकांचे लसीकरण बाकी आहे. त्यासाठी दुप्पट म्हणजे साधारणता 12 कोटी लसींची आवश्यकता आहे. राज्यांची मंदार ही केंद्र सरकारच्या पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. मात्र केंद्रा कडून अपेक्षित पुरवठा होतांना दिसत नाही. त्यामुळे राज्यातील लसीकरण बऱ्याचदा रखडल्याचे दिसते.

केंद्राकडून मिळालेले एकूण डोस

कोव्हीशिल्ड - 2,36,16,260 / कोव्हॅक्सीन - 39,42,800 / एकूण - 2,75,59,060

राज्याने मिळवलेले एकूण डोस

कोव्हीशिल्ड - 20,31,580 / कोव्हॅक्सीन - 4,79,150 / एकूण - 25,10,730

राज्यातील एकूण लसीकरण- 9.5 कोटी

आतापर्यंत लसीकरण झाले- 3 कोटी

अद्याप लसीकरण बाकी- 6.5 कोटी

आवश्यक लसींचे डोस- 12 कोटी

