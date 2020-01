वसईत एका रात्रीत 20 दुकानांत चोरी 

नालासोपारा : वसईत एकाच रात्रीत 20 दुकानांत चोरी झाल्याची घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे केवळ दोन चोरांनी मिळून सर्व दुकानांचे टाळे तोडत चोरी केली आहे. या सर्व चोरीच्या घटना सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्या आहेत. वसई पश्‍चिममधील न्यू खोखाणी भवन येथे बुधवारी मध्यरात्री 1 ते 2 च्या सुमारास या सर्व घटना घडल्या आहेत. याबाबत माणिकपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून पोलिस या घटनांचा पुढील तपास करीत आहेत. हेही वाचा - कोण होता करीम लाला वसई रोड स्टेशनला लागूनच न्यू खोखाणी भवन आहे. या भवनात 30 ते 40 व्यावसायिक गाळे आहेत. ज्यात कम्प्युटर क्‍लासेस, खाजगी क्‍लासेस, मेडिकल दुकाने, स्टुडिओ, विविध कंपन्यांचे मोबाईल सर्व्हिस सेंटर, सी ए ऑफिस यासांरखी कार्यालये आहेत. दरम्यान, बुधवारी मध्यरात्री 1 ते 2 च्या सुमारास 2 चोरट्यांनी या भवनात प्रवेश करून कार्यालये आणि दुकानांचे टाले तोडून आत प्रवेश केला. चोरट्यांनी दुकानातील कम्प्युटर, डीएसएलआर कॅमेरा, मोबाईल यांच्यासह प्रत्येक दुकानातील काही रोख रक्कम असा जवळपास दोन लाखांहून अधिकचा मुद्देमाल लपांस केला. हेही वाचा - बस अपघातात 20 विद्यार्थी जखमी गुरुवारी सकाळी दुकान मालक दुकान उघडण्यासाठी आले असता त्यांना संपूर्ण प्रकार समजला. त्यानंतर त्यांनी सर्व माहिती तात्काळ पोलिसांना कळविली. त्यांनतर पोलिसांनी तपास करत घटनास्थळावरील सीसी टीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले असून अज्ञात चोरांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, सीसी टीव्हीच्या आधारे पोलिस पुढील तपास करीत आहेत. web title : Theft in 20 shops in one night in Vasai

