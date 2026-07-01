Mumbai Local: प्रवाशांची सुरक्षा कोणाच्या भरोशावर? मुंबई लोकलमध्ये आरपीएफ आणि जीआरपी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा; २,५५९ पदे रिक्त

मुंबई : मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल ट्रेनमध्ये अत्यंत मर्यादित मनुष्यबळ असल्याने या ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या अंदाजे ७५ लाख प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात येत आहे. सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या आरपीएफ आणि जीआरपीला कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. दोन्ही दलांमध्ये मिळून एकूण २,५५९ पदे रिक्त आहेत. आरपीएफचे प्रत्येक चौथे पद रिक्त असून, त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेवर प्रचंड दबाव येत आहे, यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते..मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागात आरपीएफची एकूण मंजूर पदे ७,०४२ आहेत. यापैकी ५,२२६ कर्मचारी कार्यरत असून १,८१६ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच, जवळपास प्रत्येक चार पदांपैकी एक पद रिक्त आहे. मध्य रेल्वेमध्ये ५,१४८ मंजूर पदांवर ३,८५२ कर्मचारी कार्यरत असून १,२९६ पदे रिक्त आहेत. तर पश्चिम रेल्वेमध्ये १,८९४ मंजूर पदांवर १,३७४ कर्मचारी कार्यरत असून ५२० पदे रिक्त आहेत..Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पाऊस! पवई तलाव ओव्हरफ्लो, ७ जलाशयातील पाणीसाठ्याबाबत मोठी अपडेट समोर.या संदर्भात, मुंबई विभागात आरपीएफची २५.८ टक्के आणि जीआरपीची १७.५ टक्के पदे रिक्त असल्याचे आढळून आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याचा परिणाम गर्दीच्या वेळी गस्त घालणे, महिलांची सुरक्षा, संशयितांवर पाळत ठेवणे आणि रेल्वे परिसरातील सुरक्षेवर होत आहे. जीआरपी कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचाही सामना करत आहे. मंजूर असलेल्या ४,२४३ पदांपैकी ७४३ पदे रिक्त आहेत. भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊनही, नवीन कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुरू आहे, ज्यामुळे काही ठिकाणी विद्यमान कर्मचाऱ्यांना १२ तासांपेक्षा जास्त काम करावे लागत आहे..चर्चगेट-बोरिवली आणि चर्चगेट-नालासोपारा लोकल ट्रेनमध्ये किरकोळ वादातून झालेल्या दोन हत्यांमुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे गस्त, निगराणी आणि तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देण्यास अडथळा येत आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा दल आणि होमगार्ड तैनात करण्यात येत आहेत, परंतु मर्यादित कायदेशीर अधिकारांमुळे प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी रिक्त पदे तात्काळ भरण्याची मागणी होत आहे..Mumbai Local: 'चार मर्डर केलेत, आता तुझा नंबर', लोकलमध्ये मद्यधुंद व्यक्तीचा धिंगाणा, जीवे मारण्याची धमकी; VIDEO VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.