मुंबई

४ दिवस मराठी शिकवलं, १५ प्रश्न पाठ केले; पण RTO तपासणीत सिलेबसबाहेरचे प्रश्न विचारणार तर उत्तर कसं देणार? ऑटोचालकांचा संताप

Mumbai Auto Drivers Challenge Marathi Test: मुंबईत ऑटो चालकांसाठी मराठी भाषेच्या अनिवार्यतेवरून एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. प्रशिक्षण देऊनही आरटीओ तपासणीदरम्यान चालकांना अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्न विचारले जात आहेत.
Mumbai Auto Drivers Fear RTO Action Over Marathi Questions Beyond Prescribed Syllabus

Mumbai Auto Drivers Fear RTO Action Over Marathi Questions Beyond Prescribed Syllabus

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईत ऑटो चालकांसाठी अनिवार्य असलेल्या मराठी भाषा शिक्षणाच्या अटीवरून एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. ऑटो चालकांचा आरोप आहे की, त्यांनी विहित अभ्यासक्रमानुसार मराठी शिकली आहे, परंतु तपासणीदरम्यान त्यांना असे प्रश्न विचारले जात आहेत, ज्यांचे प्रशिक्षण त्यांना शाळेत दिले गेले नव्हते. यामुळे अनेक ऑटो चालक संतप्त झाले असून सूड उगवण्याच्या भीतीने अनेकांनी ऑटो चालवणेही बंद केले आहे.

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