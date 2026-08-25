४ दिवस मराठी शिकवलं, १५ प्रश्न पाठ केले; पण RTO तपासणीत सिलेबसबाहेरचे प्रश्न विचारणार तर उत्तर कसं देणार? ऑटोचालकांचा संताप

मुंबईत ऑटो चालकांसाठी अनिवार्य असलेल्या मराठी भाषा शिक्षणाच्या अटीवरून एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. ऑटो चालकांचा आरोप आहे की, त्यांनी विहित अभ्यासक्रमानुसार मराठी शिकली आहे, परंतु तपासणीदरम्यान त्यांना असे प्रश्न विचारले जात आहेत, ज्यांचे प्रशिक्षण त्यांना शाळेत दिले गेले नव्हते. यामुळे अनेक ऑटो चालक संतप्त झाले असून सूड उगवण्याच्या भीतीने अनेकांनी ऑटो चालवणेही बंद केले आहे..ऑटोचालकांच्या म्हणण्यानुसार, मराठी भाषा शिकण्यासाठी त्यांनी चार दिवसांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केला, जो दररोज अंदाजे चार ते पाच तास चालला. या कार्यक्रमादरम्यान त्यांना १५ प्रश्नांचा एक निर्धारित अभ्यासक्रम शिकवण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अभ्यासक्रम परिवहन मंत्रालयाने मराठी भाषेच्या शाळा, युनियन कार्यालये आणि आरटीओ कार्यालयांना पाठवला होता. या अभ्यासक्रमात रोजच्या संभाषणाशी संबंधित सोपे प्रश्न आहेत..वाहन मालकांसाठी मोठी बातमी! गाडी ट्रान्सफर आणि NOC चे नियम बदलले; RTOच्या फेऱ्या टाळायच्या असतील तर 'हे' काम लगेच करा.जसे की तुमचे नाव काय आहे, तुमच्याकडे सुट्टे पैसे आहेत का, तुमच्याकडे क्यूआर कोड आहे का, गाडी वेगाने न चालवण्यासारख्या सामान्य गोष्टी. अनेक ऑटोचालक आता या प्रश्नांची उत्तरे मराठीत देऊ शकतात. काही चालकांनी तर संभाषणादरम्यान मराठीत प्रतिसाद देऊन आपली तयारी दाखवून दिली. पण ऑटोचालकांचा आरोप आहे की, आरटीओ तपासणीदरम्यान त्यांना अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्न विचारले जात आहेत. .अनेक चालकांच्या मते, त्यांना त्यांच्या गाव, कुटुंब आणि वैयक्तिक माहितीशी संबंधित प्रश्न विचारले जातात. शाळेत अशा प्रश्नांची त्यांची तयारी झालेली नव्हती, त्यामुळे उत्तरे देताना त्यांचा गोंधळ उडतो. ऑटोचालकांनी सांगितले की, ते मूळचे प्रयागराज, वाराणसी, जौनपूर आणि सुलतानपूरसारख्या जिल्ह्यांतील आहेत. परंतु त्यापैकी बरेच जण गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून मुंबईत राहत आहेत..Mumbai News: भुलेश्वर दुर्घटनेनंतर BMC चा मोठा निर्णय! मोठ्या गणेशमूर्तींसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट बंधनकारक; जड मूर्तींसाठी नवा नियम.ते सांगतात की, ते मुंबईत राहतात. येथील मतदार आहेत आणि अनेक वर्षांपासून ऑटोरिक्षा चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष त्यांना मराठी येते का, असे का विचारत नाहीत, असा प्रश्न ऑटोचालकांनी विचारला. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, जर भाषेवर आधारित रोजगाराच्या अटी लादल्या जात असतील, तर नियम स्पष्ट असावेत आणि ते एका विहित अभ्यासक्रमानुसार असावेत..ऑटो युनियननेही या कथित कठोर कारवाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. युनियनचे म्हणणे आहे की, आरटीओ अधिकाऱ्यांनी ऑटो चालकांना त्रास देऊ नये आणि निर्धारित अभ्यासक्रमाबाहेरचे प्रश्न विचारू नयेत. हा कथित छळ सुरूच राहिल्यास संभाव्य आंदोलनाचा इशारा युनियनने दिला आहे. ऑटो चालकांचा असाही आरोप आहे की, मराठी पडताळणीच्या नावाखाली परवाना आणि परवानगीची तपासणी केली जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये, दुसऱ्यांच्या नावावर ऑटो चालवणाऱ्या चालकांवर दंड आकारण्यात आला आहे. मात्र, संबंधित आरटीओ अधिकाऱ्यांनी या आरोपांवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही..Mhada: लॉटरीची घरे घटणार? २० टक्के योजनेतील घरांवरून म्हाडा-पालिका पेच.असा दावा केला जात आहे की, या वादाचा परिणाम मुंबईच्या रस्त्यांवरही जाणवत आहे. आरटीओच्या कारवाईच्या भीतीने अनेक ऑटो चालकांनी आपले ऑटो चालवणे बंद केले आहे. यामुळे ऑटोच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची आणि प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागण्याची चिंता निर्माण झाली आहे. आता प्रश्न असा आहे की, मराठी भाषेची परीक्षा निर्धारित अभ्यासक्रमानुसारच घेतली जाईल की चौकशीची व्याप्ती वाढतच राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.