Mumbai: लालबागच्या राजाचा विसर्जन सोहळा की चोरांची चंगळ? मोबाईल अन् सोन्याचे दागिने गायब, लुटमारीचा आकडा वाचून व्हाल थक्क

अलिकडेच अनंत चतुर्दशी साजरी झाली आणि या निमित्ताने मुंबईत सर्वांनी आपल्या लाडक्या गणपतीला मोठ्या थाटामाटात निरोप दिला. मुंबईच्या प्रसिद्ध लालबागच्या राजाचा विसर्जन सोहळा यावर्षीही खूप लोकप्रिय होता. शनिवारी सुरू झालेली मिरवणूक मोठ्या थाटामाटात पार पडली आणि त्यात सहभागी नागरिकांनी आणि कामगारांनी उत्साहाने गणपतीवर फुले उधळली आणि ढोल-ताशांच्या गजरात बाप्पाला निरोप दिला..लालबागचा राजाच्या विसर्जनादरम्यान काही अप्रिय घटना समोर आल्या आहेत. विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान चोरांनी लोकांना आपले बळी बनवले. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लालबागचा राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीत मोबाईल फोन चोरीच्या १०० हून अधिक घटना घडल्या. या संदर्भात अनेक लोकांनी काळाचौकी पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल केल्या. तर पोलिसांनी आतापर्यंत अधिकृतपणे १० गुन्हे दाखल केले आहेत..यापैकी चार प्रकरणे उलगडण्यात आली आहेत. चोरीचे चार फोन जप्त करण्यात आले आहेत. मोबाईल चोरी प्रकरणात आतापर्यंत चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. केवळ मोबाईल चोरीच नाही तर सोन्याच्या साखळ्या चोरीच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात घडल्या आहेत. साखळी चोरी प्रकरणात आतापर्यंत दोन सोन्याच्या साखळ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. साखळी चोरी प्रकरणात १२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..या प्रकरणी अधिक तपास सुरू असून दोषींचा शोध घेतला जात आहे. लालबागचा राजाला अश्रूंनी निरोप देण्यात आला. यावर्षी लालबागचा राजाचा विसर्जन सोहळा उत्साहात सुरू झाला, परंतु समुद्रातील भरतीमुळे लालबागचा राजा ८ तास पाण्यातच राहावा लागला. लालबागचा राजा यांच्यासाठी एक खास अत्याधुनिक तराफा तयार करण्यात आला..मात्र या तराफ्यामुळे विसर्जनाला उशीर झाला. त्यावर बरीच टीकाही झाली. यावर्षीही लालबागच्या राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीत मोठी गर्दी जमली होती. लालबाग ते गिरगाव चौपाटी हा प्रवास सुमारे ३२ ते ३५ तासांचा असतो. यावर्षी विसर्जन सोहळा अनेक तास चालला..