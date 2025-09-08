मुंबई

Mumbai: लालबागच्या राजाचा विसर्जन सोहळा की चोरांची चंगळ? मोबाईल अन् सोन्याचे दागिने गायब, लुटमारीचा आकडा वाचून व्हाल थक्क

Lalbaugcha Raja Visarjan Theft: लालबागचा राजाच्या विसर्जनात भक्तांची लूट झाली आहे. चोरांनी १०० हून अधिक मोबाईल चोरी केली आहे. यामुळे गणेशभक्त त्रस्त झाले आहेत. या प्रकरणी तक्रारी दाखल आहेत.
Lalbaugcha Raja Visarjan Theft

Lalbaugcha Raja Visarjan Theft

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अलिकडेच अनंत चतुर्दशी साजरी झाली आणि या निमित्ताने मुंबईत सर्वांनी आपल्या लाडक्या गणपतीला मोठ्या थाटामाटात निरोप दिला. मुंबईच्या प्रसिद्ध लालबागच्या राजाचा विसर्जन सोहळा यावर्षीही खूप लोकप्रिय होता. शनिवारी सुरू झालेली मिरवणूक मोठ्या थाटामाटात पार पडली आणि त्यात सहभागी नागरिकांनी आणि कामगारांनी उत्साहाने गणपतीवर फुले उधळली आणि ढोल-ताशांच्या गजरात बाप्पाला निरोप दिला.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
mobile
thief
lal bagh cha raja
lalbaugh
Theft
Lalbaug
gold theft
Lalbaugcha Raja history

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com