तिसऱ्या मुंबईतलं पहिलं शहर रायगड-पेण; दावोसमध्ये मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; नव्या शहरासाठी काय मिळणार?

दावोस, ता. २१ : स्वित्झर्लंडमध्ये जागतिक आर्थिक मंचाच्या (डब्लूईएफ) वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने करण्यात येणारा दावोस दौरा हा भारतात आणि पर्यायाने महाराष्ट्रात ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि विदेशी गुंतवणूक मिळविण्यासाठीचा महत्त्वाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले. तिसऱ्या मुंबईतील पहिले शहर म्हणून रायगड-पेण विकास केंद्र म्हणून घोषणा परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी करण्यात आली..परिषदेत आज प्रामुख्याने धोरणात्मक सामंजस्य करार करण्यात आले. यामध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, युनिव्हर्सिटी ऑफ बर्कले, टेक्निकल युनिव्हर्सिटी ऑफ म्युनिच, अर्बन फ्युचर्स कलेक्टिव्ह (लंडन), आयसीसीआय (इटली), अँलाँग ट्युनिंग इन्स्टिट्यूट, नॉर्वेजियन जिओ टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, नगर नियोजनातील सुबाना जुराँग (सिंगापूर) यांच्याबरोबर तांत्रिक सामंजस्य करार केले आहेत. यातून आम्ही केवळ गुंतवणूक नाही, तर ज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणत आहोत. यातून मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणता येतील. नगर नियोजन, वाहतुकीची संबंधित करारांमुळे प्रत्येक शहरातील वाहतूक सुविधांचे जाळे चांगल्या पद्धतीने उभारता येणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले..नॉट रिचेबल नगरसेविका मध्यरात्री ठाकरेंच्या आमदाराच्या निवासस्थानी दाखल; काय घडलं? शिंदे सेनेत जाण्याची रंगलेली चर्चा.दावोस दौऱ्यातून ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि विदेशी गुंतवणूक मिळविता येते. त्याचा देशाला आणि पर्यायाने राज्याला मोठा फायदा होतो. यंदा नागरी क्षेत्रातील नियोजन आणि परिवहन व्यवस्थेच्या दृष्टीने या क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांशी संवाद, समन्वय साधता आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत दर्जेदार आणि तत्पर आरोग्य सुविधा पोहचविण्याचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने यंदा दावोसमध्ये वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा एका सत्रात चांगली आणि सकारात्मक चर्चा केल्याचे फडणवीस म्हणाले. राज्यात 'मेड-टेक' स्टार्टअपची चांगली परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. जगातील अशी सुविधा उभ्या करणाऱ्या सर्वोत्तम कंपनीशी करार करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले..'महाराष्ट्र पॅव्हेलियन'चे आकर्षणदावोसमध्ये साकारलेले मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे पॅव्हेलियन आकर्षणाचे केंद्र राहिल्याचे चित्र होते. या पॅव्हेलियनला विविध क्षेत्रातील उद्योजक, गुंतवणूकदारांसह, भारतातील मान्यवरांनी आवर्जून भेट दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यासह महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी मंडळाने मान्यवरांचे स्वागत केले. दावोस दौऱ्यावर आलेल्या भारताचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये सदिच्छा भेट घेऊन शुभेच्छा दिल्या..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, हे करार प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसणारा बदल घडवण्यासाठी आहेत. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि संपूर्ण प्रदेशातील उपजीविकेला बळकटी मिळणार आहे. एमएमआरडीएच्या नियोजन व अंमलबजावणीच्या एकात्मिक मॉडेलद्वारे, आम्ही अधिक समावेशक, सक्षम आणि संधीप्रधान भविष्य घडवत आहोत..नवीन उद्योग जिल्हा निर्मिती नवी मुंबई विमानतळापासून १५ ते २० किलोमीटरवर विकास केंद्र निर्माण करण्यात येणार आहे. त्याबाबत दावोसमध्ये घोषणा करण्यात आली. गेल्या तीन-चार वर्षापासून यासाठीच्या परवानग्या मिळविण्यात येत होत्या. त्या मिळाल्यानंतर आज तिसऱ्या मुंबईतील या पहिल्या शहराची घोषणा करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गुंतवणूक कराराच्या माध्यमातून सुरू झालेली ही विकास परिवर्तन प्रक्रिया केवळ मुंबई शहरापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाच्या समतोल आणि सर्वांगीण विकासाशी संबंधित आहे. दावोस येथे जाहीर झालेले हे करार, महाराष्ट्राची महानगरीय स्तरावरील गुंतागुंतीची विकास प्रक्रिया प्रभावीपणे नियोजित व अंमलात आणण्याच्या क्षमतेवर जागतिक स्तरावर दाखवलेला विश्वास दर्शवतात..नव्या शहरासाठी...'प्लग अँण्ड प्ले' धर्तीवर 'रेडी टू स्टार्ट' पद्धतीने लगेच कामकाज शक्यसरकार, 'एमएमआरडीए' व खासगी घटक एकत्र येऊन काम करणारनवीन उद्योग जिल्ह्याची (बिझनेस डिस्ट्रीक्ट) निर्मिती करणारचांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या तसेच 'ग्लोबल कॅपिसीटी' केंद्र, 'फिनटेक' (आर्थिक तंत्रज्ञान) परिसंस्था तयार होईलरिपब्लिक ऑफ कोरियाचा हवाना ग्रुप, स्वित्झर्लंडमधून एसएसबी ग्रुप, एन्सार, फेडेक्स हे अमेरिकेतील समूह, फिनलंडचा रिव्हर रिसायकल समूह, दुबईचा एमजीएसए समूह, सिंगापूरचा स्पेसेस होल्डिंग मेपल ट्री, जीनव्ही आणि इंडोस्पेस पार्क समूह, अमेरिकेतून ट्रिबेका डेव्हलपर्स, या कंपन्यांच्या विदेशी गुंतवणुकीतून चांगले शहर बनविणार.