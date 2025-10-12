Banjara Reservation:'हजारो आदिवासी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश करणार': बंजारा आरक्षण मागणी विरोधात पालघरमध्ये मंगळवारी महामोर्चा..

- निखिल मेस्त्रीपालघर : बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी एकीकडे राज्यभर आंदोलने सुरू आहेत. तर दुसरीकडे या समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये सामावून घेऊ नये यासाठी आदिवासी समाजानेही तितकाच आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. बंजारा धनगर समाजाला आरक्षण देऊ नये या एकच मागणीसाठी पालघरमध्ये मंगळवारी (14 ऑक्टोबर) प्रति महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. बंजारा समाज यांची संस्कृती, परंपरा आदिवासी समाजाशी समरस नाही. त्यामुळे त्यांना आमच्या प्रवर्गाचा दर्जा देऊ नये अशा मागणीसाठी हा महामोर्चा पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देणार आहे. जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, आजी माजी लोकप्रतिनिधी यांच्या नेतृत्वाखाली या आक्रोश मोर्चाचे आयोजन आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीमार्फत करण्यात आले आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.बंजारा आणि धनगर समाज चुकीचे दाखले देऊन अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये येऊ पाहत आहे. त्यांना हे आरक्षण राजकीय लाभासाठी घ्यायचे आहे. आम्ही हे कदापि होऊ देणार नाही, त्यांचा इरादा मोडीत काढू असा ठाम निर्धार या समितीचे नेतृत्व करणारे आमदार विलास तरे, खा. डॉ. हेमंत सवरा, आ. राजेंद्र गावीत, आ. विनोद निकोले आणि माजी लोकप्रतिनिधी यांनी केला आहे. गेल्या आठवड्यात मनोर येथे पार पडलेल्या बैठकीत या जनआक्रोश मोर्चाची मोर्चेबांधणी करण्यात आली होती..जिल्हाभरातून पन्नास हजार आदिवासी बांधव भगिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकण्यासाठी संघटना,समाजाचे जिल्हाभर जोरदार बैठकांचे सत्र सुरू आहे. याआधीही आमच्या आरक्षणामध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र तो आम्ही मोडीत काढला आहे. आताही हा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही, अशी भूमिका कृती समितीने घेतली असून आता करण्याची नाही तर दाखवण्याची वेळ आहे, अशी ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे. या कृती समितीमध्ये जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीचे आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, विविध आदिवासी संघटना समाज सहभागी झाली आहे. हा मोर्चा यशस्वी करण्याच्या दृष्टीने सर्वजण आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे मंगळवारी होणाऱ्या मोर्चामध्ये मोठा जन आक्रोश भडकणार असल्याचे एकंदरीत आताच्या घडामोडींवरून दिसून येत आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .राजकीय षडयंत्राच्या माध्यमातून धनगर बंजारा आरक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रयत्न केला जात आहे. अशा घटना पुढे आणून दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे आदिवासींनी एकमुखाने आंदोलनाची भूमिका ठरवली आहे. त्यांना आरक्षण कदापी मिळून देणार नाही यावर आम्ही ठाम आहोत. आधीच आदिवासी समाजात बोगस आदिवासीचा सुळसुळाट आहे. त्यात आता घुसखोरीचा प्रयत्न म्हणजे आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वावर घाला येणार आहे. त्यामुळे आता सुरु झालेली लढाई आदिवासी समाजाचे अस्तित्व टिकवण्याची लढाई आहे त्यासाठी एकजुटीची गरज असून मंगळवारी होणाऱ्या मोर्चात आम्ही आमची एकजूट दाखवून देऊ व सरकारला हे आरक्षण रद्द करायला भाग पाडू असे आमदार विलास तरे यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.